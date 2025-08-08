Thông báo xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái (số 192/19 phố Thái Thịnh, Hà Nội) được Cục Quản lý Dược đưa ra ngày 8/8.

Công ty này kinh doanh mỹ phẩm không có hồ sơ thông tin sản phẩm (PIF). Tại thời điểm thanh tra, doanh nghiệp có 16 sản phẩm vi phạm cùng hành vi. "Đây là tình tiết tăng nặng", ông Tạ Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược, cho biết.

16 sản phẩm mỹ phẩm vi phạm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh buộc phải tiêu huỷ. Ảnh: Cục Quản lý Dược

16 loại sản phẩm do Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái kinh doanh này đều được nhập khẩu (hầu hết từ Pháp, Thái Lan, Đức...), do Cục Quản lý Dược cấp số tiếp nhận công bố sản phẩm.

Các sản phẩm chủ yếu dùng để chăm sóc tóc, kem ép, duỗi tóc, màu nhuộm tóc..., trong đó có nhiều sản phẩm thuộc thương hiệu Wella nổi tiếng.

Cục Quản lý Dược yêu cầu tiêu hủy toàn bộ 16 sản phẩm vi phạm. Công ty cổ phần chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Phú Thái phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, báo cáo kết quả thực hiện về Cục Quản lý Dược trong vòng 30 ngày kể từ ngày 8/8. Số tiếp nhận công bố sản phẩm với 16 loại mỹ phẩm trên cũng bị kiến nghị thu hồi.