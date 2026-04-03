Giấc mơ được chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử của nhân loại đã… tan vào làn khói. Nhiều khán giả theo dõi trực tiếp vụ phóng của Artemis II đã đồng loạt chỉ trích dữ dội phần phát sóng trực tiếp của NASA, cho rằng camera gần như “bỏ lỡ” toàn bộ khoảnh khắc cất cánh, trong khi những video đẹp nhất lại đến từ… hành khách trên máy bay dân dụng.

Artemis II phóng thành công. Ảnh: CNN

Đoạn phát sóng gây tranh cãi được ghi lại vào tối thứ Tư (1/4) khi Artemis II phóng thành công, đưa bốn phi hành gia, Reid Wiseman, Christina Koch, Jeremy Hansen và Victor Glover, vào quỹ đạo Trái Đất từ Cape Canaveral trong một sứ mệnh kéo dài 10 ngày, với mục tiêu bay vòng quanh Mặt Trăng.

Đây là chuyến du hành Mặt Trăng đầu tiên kể từ khi Apollo 17 hạ cánh năm 1972, đồng thời đánh dấu hành trình xa nhất của con người trong không gian sâu, vượt quá 250.000 dặm (hơn 400.000km).

Tuy nhiên, khi tên lửa bắt đầu rời bệ phóng trong bối cảnh được gọi là “kỷ nguyên phục hưng thám hiểm không gian”, nhiều người xem lại đồng loạt đặt câu hỏi: “Tại sao chúng ta không nhìn thấy gì cả?”

“Đợi nhiều năm… chỉ để xem khói”

Trên Reddit, một khán giả bức xúc viết: “Đợi nhiều năm cho vụ phóng này và cameraman lại chĩa vào khói. Làm sao có thể bỏ lỡ toàn bộ tên lửa trong lúc phóng?” Người này châm biếm rằng đây là “tên lửa 4 tỷ USD nhưng phần quay phim chỉ đáng giá 4 USD”.

Một người khác cũng thất vọng: “Toàn bộ chương trình thật tệ hại. Bỏ lỡ khoảnh khắc cất cánh. Bỏ lỡ tách booster. Bỏ lỡ tách module phi hành đoàn”.

Cảnh phóng tên lửa nhìn từ một máy bay thương mại. Ảnh: Reddit/loudbeatsrecords

Khán giả thứ ba phàn nàn rằng hình ảnh liên tục bị chuyển sang màn hình đen không rõ lý do: “Có lúc chỉ thấy một góc mây màu cam. Không hiểu chuyện gì xảy ra”.

Một bình luận khác gay gắt hơn: “Thật sự là chuyện gì vậy? Một người làm đồ họa cơ bản còn có thể dựng hình tốt hơn. Con tôi xem mà hoàn toàn bối rối”.

Một số người cho biết phần phát sóng thậm chí còn có khoảng trống lớn giữa thời điểm đánh lửa và lúc tên lửa bay lên.

Một người dùng Reddit viết: “ABC chiếu cảnh động cơ đánh lửa từ dưới tên lửa, rồi màn hình đen 30 giây, sau đó quay lại thì tên lửa đã ở độ cao khoảng hơn 100m. Không có cảnh trực tiếp phần quan trọng nhất”.

Sự cố không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc cất cánh. Một người xem khác cho biết: “Khi các booster tách ra, phần thú vị nhất sau khi phóng thì camera lại quay sang đám đông”.

Những phản ứng này khiến phần phát sóng vốn được kỳ vọng là sự kiện truyền hình hoành tráng trở thành chủ đề bị chỉ trích trên mạng xã hội.

Video đẹp nhất đến từ… hành khách trên máy bay

Trớ trêu thay, những hình ảnh ấn tượng nhất của khoảnh khắc lịch sử lại không đến từ NASA mà từ một chuyến bay thương mại.

Theo báo cáo, chuyến bay Delta Airlines Flight 1784 từ Costa Rica đến Atlanta đã tình cờ bay ngang khi tên lửa 32 tầng phóng lên từ trung tâm Kennedy Space.

Một người dùng mạng xã hội X đăng video với chú thích: “Anh họ tôi quay được cảnh Artemis cất cánh từ chuyến bay. Quá tuyệt”. Đoạn clip cho thấy tên lửa bay lên với luồng trắng rực rỡ, nổi bật trên nền trời xanh.

Video nhanh chóng thu hút hơn 1 triệu lượt xem, với nhiều bình luận cho rằng đây là “điều tuyệt nhất trên Internet hôm nay” và thậm chí “đẹp hơn video của NASA”.

Video từ một hành khách quay từ máy bay thương mại. (Nguồn: Jack Radutzky/ABC7)

Một đoạn clip khác, được cho là quay từ một máy bay khác, cho thấy tàu vũ trụ bay cong qua bầu trời, để lại vệt khói dài phía sau, hình ảnh mà nhiều khán giả mong đợi từ buổi phát sóng chính thức.

Bất chấp tranh cãi về khâu truyền hình, nhiệm vụ vẫn diễn ra suôn sẻ. Sau khi bay vòng quanh vệ tinh tự nhiên của Trái Đất, tàu sẽ sử dụng lực hấp dẫn của Trái Đất để quay trở lại.

Sự kiện Artemis II đáng lẽ là một chiến thắng truyền thông lớn cho ngành hàng không vũ trụ, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa con người trở lại Mặt Trăng.

Tuy nhiên, phản ứng của khán giả cho thấy trong thời đại mạng xã hội, chất lượng hình ảnh trực tiếp có thể ảnh hưởng mạnh đến cảm nhận của công chúng.

Một tên lửa trị giá hàng tỷ USD có thể bay hoàn hảo, nhưng nếu khán giả không nhìn thấy khoảnh khắc đó, trải nghiệm vẫn bị coi là thất bại.

(Theo NY Post, LiveScience)