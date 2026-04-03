Các phi hành gia của sứ mệnh Artemis II đã chính thức bắt đầu hành trình hướng tới Mặt Trăng sau khi thực hiện thành công cú đốt động cơ mang tính quyết định, đánh dấu một cột mốc lớn trong nỗ lực đưa con người trở lại không gian sâu.

Khoảnh khắc này không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn mang ý nghĩa biểu tượng mạnh mẽ về tham vọng khám phá của nhân loại trong thế kỷ XXI.

Cảnh nhìn từ khoang tàu Orion của sứ mệnh Artemis II của NASA trong quá trình đốt nhiên liệu để phóng lên quỹ đạo Mặt Trăng, một sự kiện quan trọng vào ngày 2/4/2026. Ảnh: NASA

Tàu Orion của sứ mệnh đã hoàn thành xuất sắc cú đốt chuyển quỹ đạo xuyên Mặt Trăng (Translunar Injection – TLI) vào tối ngày 2/4, khi động cơ chính được kích hoạt để rời quỹ đạo Trái Đất và hướng tới vệ tinh tự nhiên của hành tinh chúng ta.

Đây là một trong những bước quan trọng nhất của toàn bộ nhiệm vụ, bởi nếu thành công, tàu sẽ tự động đi theo quỹ đạo vòng quanh Mặt Trăng và quay trở lại Trái Đất mà không cần thêm các thao tác lớn nào khác.

Ngay sau khi hoàn tất, phi hành gia Jeremy Hansen đã chia sẻ cảm xúc từ khoang tàu. Ông nhấn mạnh rằng toàn bộ phi hành đoàn cảm nhận rõ sức mạnh từ nỗ lực của hàng nghìn con người trên Trái Đất đã góp phần biến Artemis thành hiện thực.

Theo Hansen, thành công này chứng minh nhân loại vẫn có thể đạt được những mục tiêu táo bạo nhất, và chính hy vọng về tương lai đang đưa họ tiến bước trên hành trình vòng quanh Mặt Trăng.

Chuyến bay lịch sử mở màn kỷ nguyên Artemis

Sứ mệnh Artemis II được phóng vào tối ngày 1/4, từ Trung tâm Vũ trụ Kennedy ở Florida, đưa bốn phi hành gia lên quỹ đạo bằng tên lửa Space Launch System cùng tàu Orion.

Đây là lần đầu tiên tổ hợp này bay cùng con người, sau khi từng thực hiện chuyến bay thử nghiệm không người lái vào năm 2022.

Bốn thành viên phi hành đoàn gồm Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch và Jeremy Hansen đã ở lại quỹ đạo Trái Đất hơn 24 giờ để kiểm tra các hệ thống quan trọng của tàu trước khi tiến vào không gian sâu.

Giai đoạn này đóng vai trò then chốt nhằm đảm bảo mọi thiết bị vận hành ổn định trước khi thực hiện cú đốt TLI không thể đảo ngược.

Đến chiều ngày 2/4, đội quản lý nhiệm vụ xác nhận tàu Orion đủ điều kiện để thực hiện bước nhảy vọt.

Đúng 7h49 tối theo giờ miền Đông Mỹ, động cơ chính của Orion hoạt động liên tục trong 5 phút 50 giây, đưa tàu vào quỹ đạo bay vòng quanh Mặt Trăng và sau đó quay trở về Trái Đất.

Phi hành đoàn Artemis II chính thức lên đường đến Mặt Trăng sau khi phóng tên lửa đẩy lên quỹ đạo Mặt Trăng (TLI) thành công vào ngày 2/4/2026. Trên tàu có các phi hành gia Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch của NASA và Jeremy Hansen từ Cơ quan Vũ trụ Canada. Nguồn video: NASA

Christina Koch từng nhấn mạnh trước khi phóng rằng cú đốt này vừa là động tác hướng tới Mặt Trăng, vừa là bước xác định quỹ đạo quay về, nghĩa là ngay khi hoàn tất, gần như toàn bộ phần còn lại của nhiệm vụ đã được “định hình”.

Cú đốt quan trọng này sử dụng động cơ điều chỉnh quỹ đạo chính của Orion – một thiết bị có lịch sử lâu đời. Động cơ được tái sử dụng từ chương trình tàu con thoi của NASA, sau đó được nâng cấp để phục vụ hành trình Artemis.

Trước đó, nó đã bay vào không gian 19 lần trên ba tàu con thoi khác nhau, minh chứng cho độ tin cậy cao.

Sức mạnh của động cơ cũng rất ấn tượng: nếu gắn vào một chiếc ô tô, nó có thể tăng tốc từ 0 lên 97 km/h chỉ trong khoảng 2,7 giây.

Ngoài động cơ chính, Orion còn sở hữu hệ thống đẩy phụ gồm tám động cơ nhỏ trên mô-đun dịch vụ châu Âu và các động cơ điều khiển phản lực trên khoang tàu, giúp điều chỉnh hướng và quỹ đạo trong suốt chuyến bay.

Những cột mốc quan trọng của sứ mệnh Mặt Trăng Artemis II. (Nguồn ảnh: NASA)

Artemis II hiện đang trên lộ trình trở thành sứ mệnh có người lái đầu tiên bay tới Mặt Trăng kể từ năm 1972. Chuyến bay này cũng mang nhiều dấu mốc mang tính biểu tượng.

Christina Koch trở thành người phụ nữ đầu tiên rời khỏi quỹ đạo Trái Đất thấp, trong khi Victor Glover là người da màu đầu tiên và Jeremy Hansen là người không mang quốc tịch Mỹ đầu tiên thực hiện hành trình này.

Theo kế hoạch, Orion sẽ bay vòng quanh Mặt Trăng vào ngày thứ sáu của nhiệm vụ, tức khoảng năm ngày sau khi phóng.

Khi đó, bốn phi hành gia sẽ lập kỷ lục mới về khoảng cách xa nhất mà con người từng rời khỏi Trái Đất, vượt qua con số do phi hành đoàn Apollo 13 thiết lập.

Năm 1970, các phi hành gia Apollo 13 đã bay xa tới hơn 400.000km trong hoàn cảnh khẩn cấp sau sự cố giữa chuyến bay.

Hướng tới tham vọng dài hạn

Sau khi hoàn tất vòng bay quanh Mặt Trăng, Artemis II sẽ quay trở về Trái Đất và dự kiến hạ cánh xuống Thái Bình Dương ngoài khơi San Diego vào ngày thứ mười của nhiệm vụ.

Nếu chuyến bay này thành công trọn vẹn, nó sẽ mở đường cho những bước tiếp theo của chương trình Artemis.

Mục tiêu dài hạn là thực hiện chuyến đổ bộ có người lái xuống bề mặt Mặt Trăng vào năm 2028 trong sứ mệnh Artemis 4.

Sau đó, NASA và các đối tác quốc tế kỳ vọng xây dựng một căn cứ lâu dài trên Mặt Trăng, phục vụ nghiên cứu khoa học và làm bàn đạp cho các chuyến bay tới sao Hỏa trong tương lai.

Thành công của cú đốt TLI không chỉ là bước tiến kỹ thuật mà còn là lời khẳng định mạnh mẽ rằng kỷ nguyên khám phá không gian sâu đang trở lại.

Hơn nửa thế kỷ sau thời Apollo, nhân loại một lần nữa hướng mắt lên bầu trời, với mục tiêu không chỉ quay lại Mặt Trăng mà còn ở lại đó lâu dài.

(Theo Space, LiveScience)