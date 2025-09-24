Theo thống kê, hiện nay có hơn 6 triệu kiều bào trên thế giới và hàng triệu bạn bè quốc tế mong muốn học tiếng Việt. Tuy nhiên, việc học tiếng Việt của nhiều người đang gặp phải không ít thách thức, trong đó việc người nước ngoài yêu thích văn hóa Việt thường gặp khó khăn để tiếp cận tiếng Việt do thiếu các công cụ học tập cá nhân hóa.

Để giải quyết thách thức trên, VieAI – Ứng dụng hỗ trợ học tiếng Việt cho người nước ngoài và kiều bào Việt Nam xa xứ, đã được cho ra đời. Đây là giải pháp công nghệ được phát triển theo mô hình hợp tác “3 nhà” – Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp, với Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - PTIT, cơ sở giáo dục trực thuộc Bộ KH&CN giữ vai trò nòng cốt.

Khác với các ứng dụng học ngôn ngữ thông thường, app VieAI sở hữu mô hình AI độc quyền chấm điểm phát âm tiếng Việt, mô hình lần đầu được nghiên cứu và phát triển bởi chuyên gia trong nước.

Ứng dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo - AI và xử lý ngôn ngữ tự nhiên - NLP như xử lý giọng nói chatbot hội thoại và tạo câu, VieAI giúp người học tiếp cận tiếng Việt theo lộ trình chuẩn hóa dựa trên Khung năng lực tiếng Việt 6 bậc của Bộ GD&ĐT. Ứng dụng không chỉ hỗ trợ học ngôn ngữ, mà còn gắn với những giá trị văn hóa, lịch sử, di sản, đưa người học đến gần hơn với tinh hoa Việt Nam.

Đại diện nhóm phát triển, Tiến sỹ Phạm Vũ Minh Tú, Phó Giám đốc Phụ trách Trung tâm Đào tạo Quốc tế của PTIT chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn VieAI không chỉ là công cụ học tập, mà còn là cây cầu văn hóa kết nối kiều bào và bạn bè quốc tế với quê hương. Mỗi bài học, mỗi đoạn hội thoại sẽ gắn với hơi thở của văn hoá Việt, từ ngôn ngữ, cách diễn đạt đến hình ảnh danh lam thắng cảnh, di sản lịch sử”.

Ứng dụng VieAI được tích hợp nhiều tính năng như AI chấm điểm phát âm tức thì, mô phỏng hơn 200 tình huống hội thoại thực tế, cung cấp 5.000 câu gắn với văn hóa Việt, cùng hệ thống trò chơi hóa với huy hiệu, điểm thưởng giúp duy trì động lực học tập. Sau từ 12 tháng rèn luyện, người học có thể tự tin giao tiếp bằng tiếng Việt, đồng thời hiểu thêm về danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử và phong tục tập quán Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất của VieAI chính là việc nhóm phát triển đã xây dựng thành công mô hình AI độc quyền chấm điểm phát âm tiếng Việt, điều mà các ứng dụng quốc tế chưa có. Song song đó, hệ thống còn phân tích dữ liệu học tập cá nhân để xây dựng lộ trình tối ưu cho từng người, tạo ra trải nghiệm học tập rõ ràng, trực quan và giàu tính tương tác.

Lộ trình phát triển Ứng dụng hỗ trợ học tiếng Việt cho người nước ngoài và kiều bào Việt Nam xa xứ - VieAI

Tiến sỹ Phạm Vũ Minh Tú cũng cho hay, VieAI đã chính thức ra mắt tại Việt Nam và Australia trong quý III/2025. Theo lộ trình, trong quý IV/2025, nhóm phát triển sẽ bổ sung thêm tính năng luyện giao tiếp, từ vựng theo chủ đề. Ứng dụng hỗ trợ học tiếng Việt VieAI sẽ tiếp tục được giới thiệu rộng rãi tới cộng đồng người Việt Nam và bạn bè quốc tế tại Lào, Nhật Bản, Hàn Quốc và Hoa Kỳ trong thời gian tới.

Đặc biệt, trong định hướng của nhóm nghiên cứu, ứng dụng VieAI sẽ không chỉ dừng lại ở tiếng Việt, mà còn hướng tới việc phát triển nội dung cho 53 ngôn ngữ dân tộc thiểu số, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa đa dạng của Việt Nam.

“Với sự đầu tư công nghệ bài bản và tầm nhìn văn hóa sâu rộng, VieAI không chỉ là một ứng dụng học tiếng Việt, mà còn là sứ giả văn hóa, đưa ngôn ngữ và hình ảnh Việt Nam đến gần hơn với cộng đồng quốc tế”, Tiến sỹ Phạm Vũ Minh Tú chia sẻ.

Sự ra đời của VieAI tiếp tục minh chứng cho định hướng tập trung nghiên cứu và ứng dụng AI phục vụ cộng đồng của PTIT. Với tâm huyết của đội ngũ các nhà khoa học, trong đó có Tiến sĩ Phạm Vũ Minh Tú cùng nhóm nghiên cứu trẻ, ứng dụng hỗ trợ học tiếng Việt cho người nước ngoài và kiều bào Việt Nam xa xứ - VieAI được kỳ vọng sẽ trở thành người bạn đồng hành tin cậy của kiều bào, bạn bè quốc tế và các cộng đồng dân tộc thiểu số, góp phần nuôi dưỡng tình yêu tiếng Việt.