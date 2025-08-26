Ngày 26/8, TAND TPHCM mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Trần Nguyên Thăng (47 tuổi) và Nguyễn Thị Hàn Ni (39 tuổi) cùng ngụ phường Bình Quới, TPHCM) về tội “Vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.

Ngày 13/5/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (C04) Bộ Công an tiếp nhận kiến nghị khởi tố của Tổ công tác liên ngành trung ương liên quan đến các sai phạm của Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Nhật Khoa (Công ty Nhật Khoa), có địa chỉ ở phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức (cũ).

Sau đó, C04 đã khởi tố vụ án hình sự “Vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”; khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hàn Ni (Giám đốc) và Trần Nguyên Thăng (Trưởng Phòng kinh doanh) Công ty Nhật Khoa về tội “Vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần”.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Theo kết quả điều tra, tháng 11/2016, Trần Nguyên Thăng và vợ là Nguyễn Thị Hàn Ni thành lập Công ty TNHH thiết bị khoa học kỹ thuật Nhật Khoa hoạt động kinh doanh mua bán hóa chất, tiền chất công nghiệp.

Tuy nhiên phải tới đầu tháng 3/2023, công ty này mới được Sở Công thương TPHCM cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp.

Tháng 02/2023, Phan Vĩnh Tân (ngụ Nha Trang, Khánh Hòa) là phiên dịch viên dẫn 2 người Trung Quốc (không rõ lai lịch) đến gặp Thăng, đặt mua 10 loại hóa chất, tiền chất.

Đến ngày 06/4/2023, Nguyễn Thị Hàn Ni đã ký 10 hợp đồng cung cấp hóa chất, tiền chất gồm: 6,72 tấn Bromine, 6 tấn Cyclopenty Chloride, 6 tấn 2-Chlorobenzonitrile, 6.000 lít Triethylamine, 20.000 lít Toluene, 30 tấn HCL hàm lượng 35%, 6,12 tấn Tetrahydrofuran và 1,05 tấn HCL hàm lượng 99,9%, với Công ty PB của 2 người Trung Quốc trên.

Sau khi ký hợp đồng xong, 2 người Trung Quốc đưa cho Thăng 50.000 USD để mua mẫu hóa chất. Sau đó, Thăng đặt mua các loại hóa chất, tiền chất của nhà cung cấp Ấn Độ, Trung Quốc và trong nước.

Toàn bộ số hóa chất nhập về, Thăng thuê người làm thủ tục xin giấy phép nhập khẩu rồi đưa về cất ở quận Bình Tân, chờ đủ hàng xuất đi cho Công ty PB.

Đối với bị cáo Ni, cáo trạng xác định bị cáo ký và thực hiện hợp đồng vận chuyển với Công ty TNHH thương mại du lịch và vận tải Quốc tế Phước An không đủ điều kiện vận chuyển hóa chất, tiền chất công nghiệp; kho bãi không đủ điều kiện bảo quản tồn trữ hóa chất, tiền chất; không có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm; thực hiện hợp đồng vận chuyển với Công ty CP Thami shiping & Airfreight không đủ điều kiện vận chuyển hóa chất, tiền chất công nghiệp, không có giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm...

Theo cáo buộc, hành vi của các bị cáo đã vi phạm quy định về quản lý chất ma túy, tiền chất, thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần quy định tại điểm b, c khoản 1 Điều 259 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo buộc.

Xét thấy, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, cần phải xử lý nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung. Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Thăng 5 năm 6 tháng tù; bị cáo Ni 3 năm tù.