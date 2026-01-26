Các bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) vừa xử trí một trường hợp viêm ruột thừa cấp có diễn biến bất thường, qua đó phát hiện ung thư ruột thừa hiếm gặp.

Bệnh nhân N.V.PH (43 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau hố chậu phải kèm rối loạn tiêu hóa kéo dài, phù hợp với chẩn đoán viêm ruột thừa cấp và được chỉ định phẫu thuật cấp cứu theo quy trình.

Ca bệnh với nhiều diễn biến bất ngờ. Ảnh: BVCC

Trong quá trình mổ, ê-kíp phẫu thuật nhận thấy ruột thừa có hình thái bất thường, nghi ngờ tổn thương ác tính. Ngay lập tức, các bác sĩ tiến hành hội chẩn trong quá trình mổ và điều chỉnh phương án điều trị theo nguyên tắc ngoại khoa ung bướu. Người bệnh được cắt đoạn đại tràng phải nhằm xử trí triệt để tổn thương nghi ngờ ung thư.

Ca phẫu thuật diễn ra an toàn. Kết quả giải phẫu bệnh sau đó xác định bệnh nhân mắc ung thư ruột thừa – một dạng ung thư hiếm gặp, thường bị nhầm lẫn với viêm ruột thừa thông thường. Sau mổ, người bệnh hồi phục ổn định và đang tiếp tục được điều trị theo phác đồ chuyên khoa.

BSCKII Mai Tiến Dũng, Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp cho biết, ung thư ruột thừa có biểu hiện không đặc hiệu, rất khó phát hiện sớm. Việc nhận diện tổn thương ngay trong mổ và xử trí kịp thời có ý nghĩa quan trọng đối với tiên lượng lâu dài của người bệnh.

Qua ca bệnh này, bác sĩ Dũng khuyến cáo người dân:

- Không nên chủ quan với các cơn đau bụng kéo dài hoặc đau tăng dần.

- Không tự ý dùng thuốc khi chưa được thăm khám.