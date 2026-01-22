Chị C. (33 tuổi) là giáo viên mầm non còn chồng chị, anh Ch. (34 tuổi) ở nhà chăn nuôi, trồng trọt. Tháng 7/2025, anh Ch. xuất hiện triệu chứng đau tức vùng mạn sườn, mệt mỏi kéo dài. Đi khám, anh chết lặng khi biết mình mắc ung thư biểu mô tế bào gan trái.

Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật nội soi cắt gan trái. Tuy nhiên, chỉ sau 3 tháng, khối u của anh Ch. lại tái phát. Trước tình trạng bệnh tiến triển, các bác sĩ xác định ghép gan là phương pháp điều trị tối ưu nhất để cứu sống người bệnh.

Ca ghép gan đã diễn ra thành công. Ảnh: BVCC

Khi biết vợ có ý định hiến một phần gan cho mình, anh Ch. kiên quyết phản đối. Sự bình tĩnh, kiên định và tình yêu của người vợ đã dần giúp anh Ch. vượt qua nỗi sợ hãi, chấp nhận ca ghép. Cách đây hơn 1 tuần, anh chị được các bác sĩ làm thủ tục ghép.

Ca ghép gan kéo dài 7 giờ đồng hồ, là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ, nỗ lực cao độ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Hiện sức khỏe của cả hai hồi phục tốt. Chị C. đã được xuất viện sau một tuần phẫu thuật trong khi anh Ch. tiếp tục được theo dõi, chăm sóc tại bệnh viện.