Bệnh nhân là bé Đ.Đ.T.A (6 tuổi, trú phường Sơn Trà, TP Đà Nẵng), được gia đình đưa đến bệnh viện khám vào ngày 28/1 trong tình trạng da xanh xao, bụng cứng, lười ăn.

Qua thăm khám và chụp CT-scan, các bác sĩ phát hiện trong dạ dày của trẻ có một búi tóc rất lớn, kéo dài xuống ruột non. Trẻ được chẩn đoán bị TrichoBenzoar (búi tóc trong dạ dày) và đã tiến triển thành hội chứng Rapunzel – một bệnh lý tiêu hóa hiếm gặp nhưng đặc biệt nguy hiểm ở trẻ em.

ThS.BS.CKII Nguyễn Phi Phong, Trưởng khoa Ngoại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng cho biết, phẫu thuật là giải pháp điều trị duy nhất nhằm lấy khối tóc ra ngoài, bởi tóc không thể tiêu hóa hay làm tan bằng thuốc.

Hình ảnh lấy búi tóc ra khỏi cơ thể cháu bé. Ảnh: G.X

Sau khoảng 2 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã lấy thành công toàn bộ búi tóc ra khỏi dạ dày và ruột non của bệnh nhi. Hiện sức khỏe bé đã ổn định, ăn uống và sinh hoạt bình thường.

Theo bác sĩ Phong, trên thế giới, hội chứng Rapunzel hầu hết gặp ở bé gái, độ tuổi 7–10. Trường hợp bệnh nhi nam 6 tuổi như trên là rất hiếm.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do trẻ có thói quen ăn tóc trong thời gian dài mà gia đình không phát hiện. Đây là một tình trạng rối loạn hành vi, thói quen tâm lý và yếu tố nguy cơ gây hậu quả về sau...

Tóc không thể tiêu hóa nên khi đi vào dạ dày sẽ tích tụ dần, cuộn lại thành khối cứng. Ban đầu trẻ hầu như không có biểu hiện rõ ràng, chỉ thấy ăn kém, đau bụng lâm râm. Khi búi tóc lớn dần mới gây ra các triệu chứng nặng hơn như tắc ruột, thiếu máu, sụt cân.

Trong một số trường hợp hiếm, búi tóc kéo dài từ dạ dày xuống ruột non sẽ tạo thành hội chứng Rapunzel, có thể gây biến chứng nguy hiểm như thủng ruột, viêm phúc mạc, thậm chí đe dọa tính mạng nếu phát hiện muộn.