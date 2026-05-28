Việc lựa chọn đại học hôm nay không chỉ quyết định bốn năm học tập, mà còn ảnh hưởng đến năng lực thích ứng của người trẻ trong tương lai. Khi công nghệ và thị trường lao động liên tục biến đổi, câu hỏi đặt ra không đơn thuần là “chọn ngành nào?”, mà là tìm kiếm một môi trường giúp người trẻ tự tin bước vào thế giới mới.

Theo nhận định của các chuyên gia giáo dục, kiến thức là điểm tựa đầu tiên, nhưng điều tạo nên sự khác biệt là khả năng giúp người học biến tri thức thành năng lực thực tế. Để kiến thức không nằm trên giấy, sinh viên cần được quan sát, thực hành, thử nghiệm và va chạm cùng những bài toán thực tiễn. Đó là cách để sinh viên học được cách đặt câu hỏi, thích ứng và chuyển hóa ý tưởng thành giá trị ứng dụng.

“Đại học của những nhà kiến tạo" - Nơi người trẻ tự thiết kế tương lai

Tại Phenikaa, mối quan hệ giữa nhà trường và sinh viên được chuyển dịch mạnh mẽ từ mô hình giảng dạy một chiều sang tinh thần đồng hành và kiến tạo. Phenikaa hướng đến trở thành "Đại học của những nhà kiến tạo".

Năm 2026, Phenikaa đào tạo đa ngành với 84 ngành hệ đại học chính quy, bao trùm các lĩnh vực Kỹ thuật, Công nghệ thông tin, Ngoại ngữ - Khoa học xã hội, Y Dược, Luật, Công nghệ số và Khoa học cơ bản... Cùng với các ngành học đón đầu xu hướng như Công nghệ Pin xe điện, Trí tuệ nhân tạo, Vật lý thiên văn và Khoa học dữ liệu không gian…, sinh viên được tạo điều kiện tiếp cận tri thức mới và rèn luyện tư duy liên ngành. Đa ngành tại đây mở ra không gian để sinh viên khám phá năng lực cá nhân, thử sức tại các giao điểm tri thức và từng bước định hình hướng đi riêng.

Học từ giảng đường, trưởng thành từ trải nghiệm

Hạ tầng hiện đại chỉ phát huy giá trị khi trở thành một phần của trải nghiệm học tập. Sự đầu tư của Phenikaa nhằm tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ, đưa kiến thức vào các tình huống có thể quan sát, thao tác và kiểm chứng.

Trên khuôn viên 140.000m², bên cạnh gần 300 giảng đường là hệ thống hơn 100 phòng Lab và thực hành hiện đại. Từ không gian Makerspace đến Phòng thí nghiệm chế tạo linh kiện bán dẫn và vật liệu tiên tiến, Trung tâm phân tích vật liệu,... tất cả đều mở ra để sinh viên trực tiếp thao tác.

“Môi trường này cho phép những sai số, để mỗi lần “thử và sai” là một bước tiến về tư duy, kỹ năng và bản lĩnh. Nhờ đó, sinh viên tích lũy sự tự tin và khả năng thích ứng trước các bài toán lớn trong tương lai”, đại diện trường[1] Phenikaa nhấn mạnh.

Điểm tựa học thuật cho những ý tưởng đi xa

Sức mạnh học thuật của Phenikaa được bảo chứng bởi hệ sinh thái nghiên cứu và đổi mới sáng tạo. [2] Nhà trường ghi dấu với vị trí Top 1 Việt Nam trên Nature Index trong 6 năm liên tiếp, thuộc Top 5 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo Scimago; đồng thời sở hữu 755 công bố quốc tế Scopus/WoS, (gần 70% thuộc Q1, Q2). Cùng với 30 bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích, những kết quả này minh chứng tri thức đang được chuyển hóa thiết thực thành năng lực nghiên cứu ứng dụng.

Giá trị này được nối dài nhờ sự đồng hành của giảng viên và chuyên gia. Tiêu biểu như dự án Starter Kit (do TS. Nguyễn Hồng Minh cố vấn) hay dự án ZenTab[3] (do TS. Mai Xuân Tráng và TS. Ngô Vi Dũng hướng dẫn) đã gặt hái giải thưởng lớn tại cuộc thi khởi nghiệp quốc gia SV STARTUP 2026. Sự cộng hưởng giữa chuyên môn, nguồn lực và môi trường đổi mới giúp các ý tưởng khởi phát từ giảng đường được thử nghiệm nghiêm túc và mở ra khả năng tạo giá trị thực tiễn.

Khi portfolio của người học được xây từ những trải nghiệm thật

Hệ sinh thái khép kín "Doanh nghiệp - Nghiên cứu khoa học - Giáo dục" giúp sinh viên cọ xát bài toán thực tế của doanh nghiệp từ rất sớm. Chỉ tính giai đoạn 2020-2025, có 317 đề tài NCKH sinh viên được triển khai. Năm 2025, trường ghi dấu với Hạng Ba toàn đoàn tại Olympic Vật lý Sinh viên toàn quốc (5 sinh viên đều đạt Giải Khuyến khích) và hàng loạt giải thưởng tại Cuộc thi SV NCKH toàn quốc (3 Giải Nhì, 1 Giải Ba, 2 Giải Khuyến khích). Những kết quả này cho thấy nghiên cứu tại Phenikaa là trải nghiệm học tập thực chất để sinh viên chứng minh năng lực.

Hơn thế, những ý tưởng thai nghén trên giảng đường có tiềm năng gọi vốn thành công và trở thành startup, spin-off như Crystella hay SpineInsight. Với một portfolio thực chiến, sinh viên có thể bước vào thị trường lao động với tâm thế chủ động của một “nhà kiến tạo”, thay vì chỉ là một “fresher”.

Giá trị của một [4] đại học không chỉ ở tấm bằng, mà ở những năng lực mang theo sau bốn năm: tư duy liên ngành, năng lực thực nghiệm và khả năng thích ứng. Đó là lý do đại học hiện đại phải là hệ sinh thái kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và doanh nghiệp.

Phương Dung