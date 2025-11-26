Hôn mê do u não

L.V.D. (17 tuổi, trú tại Tuyên Quang) đang được điều trị tích cực tại Bệnh viện K (Hà Nội). Trước đó, D. nhập viện trong tình trạng hôn mê, khối u não ở vùng tuyến tùng phát triển quanh não thất, gây ứ nước não.

Anh L.V.L. (38 tuổi) bố của D. kể, tháng 12/2023, D. bất ngờ mất cảm giác và không thể vận động được nửa người trái. Gia đình vội vàng đưa em đi bệnh viện khám. Sau khi điều trị tạm ổn, bác sĩ cho bệnh nhân ra viện về nhà theo dõi. Đến tháng 9/2024, D. liên tục xuất hiện những cơn đau đầu dữ dội. Cả gia đình hốt hoảng đưa em trở lại bệnh viện.

Lúc này, các bác sĩ phát hiện D. có khối u não, gia đình chuyển em xuống Bệnh viện K (Hà Nội) với hy vọng "còn nước còn tát". Các bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, xạ trị, hóa trị, hồi sức đã hội chẩn và nhận định đây là ca bệnh khó, có thể tử vong do bệnh đã tiến triển.

D. nhanh chóng được phẫu thuật đặt dẫn lưu não thất xuống ổ bụng để giải quyết tình trạng ứ nước não thất. Xét nghiệm các chất chỉ điểm ung thư trong dịch não tủy cho thấy người bệnh bị u tế bào mầm nội sọ.

Sau phẫu thuật 1 ngày, D. vẫn hôn mê do khối u lan tràn trong não. Các bác sĩ đã quyết định vừa hồi sức vừa điều trị hóa chất cho người bệnh. Đây là một thách thức lớn với các bác sĩ do tình trạng người bệnh đang ở hoàn cảnh "ngàn cân treo sợi tóc", nếu chờ sau mổ ổn định mới điều trị hóa chất thì tình trạng khối u có thể tiến triển rộng hơn.

Chỉ sau 10 ngày điều trị hóa chất đợt 1, D. đã có thể bỏ máy thở, chủ động ăn uống, đi lại và không còn yếu mệt như thời gian đầu mới nhập viện.

Nhìn con mỗi ngày một khỏe hơn, anh L. xúc động, cảm nhận rõ đây là phép màu ngoài mong đợi của gia đình.

Phó giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Liên, Trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện K - chia sẻ, thách thức lớn nhất của ca bệnh này là phải tiến hành cấp cứu tình trạng ứ nước não, nhanh chóng chẩn đoán bệnh và điều trị hóa chất song song với hồi sức người bệnh. Ê-kíp các chuyên khoa đã phối hợp nhịp nhàng.

Thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Thu Trang, Phó trưởng Khoa Nội Nhi, Bệnh viện K - cho biết, D. là ca bệnh đặc biệt về mức độ tiến triển của khối u tế bào mầm trong não. Thời gian tới, bệnh nhân tiếp tục hóa xạ trị theo phác đồ chuẩn để đạt hiệu quả tối ưu và giảm nguy cơ tái phát.

5 dấu hiệu u não

Theo bác sĩ Liên, ung thư tế bào mầm nội sọ là bệnh hiếm gặp, chiếm khoảng 1-3% các tổn thương nội sọ ở trẻ em và phổ biến hơn ở nam giới ; nguyên nhân chính xác gây ra khối u này chưa được xác định rõ nhưng xuất phát từ các tế bào mầm di chuyển bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, thường tập trung ở vùng tuyến tùng, trên yên hoặc đồi thị.

Đây là khối u đáp ứng tốt với hóa chất và xạ trị; tỷ lệ sống sót của u tế bào mầm nội sọ sau hóa xạ trị có thể từ 70% đến 80% trong 10 năm, tỷ lệ này phụ thuộc nhiều vào loại u, giai đoạn bệnh và các yếu tố cá nhân của bệnh nhân.

U não có thể biểu hiện bằng nhiều triệu chứng khác nhau, trong đó có năm dấu hiệu đặc trưng cần đặc biệt lưu ý:

1. Đau đầu thường xuất hiện nhiều vào sáng sớm, dai dẳng, lặp lại hằng ngày và tăng dần về cường độ.

2. Nôn và buồn nôn thường đi kèm đau đầu, hay xảy ra vào buổi sáng. Sau khi nôn, người bệnh có thể đỡ đau nhưng dễ mệt mỏi và suy kiệt nếu nôn kéo dài.

3. Giảm thị lực xuất hiện rung giật nhãn cầu, đặc biệt khi u nằm ở hố sau.

4. Ở trẻ nhỏ, vòng đầu tăng bất thường có thể là gợi ý quan trọng.

5. Rối loạn hành vi và vận động như dáng đi loạng choạng, mất thăng bằng, dễ ngã, yếu liệt hoặc tê bì một bên cơ thể cũng là biểu hiện cảnh báo.

