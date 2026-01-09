Theo ông Park Jihoon, Giám đốc vận hành KPC Aerospace Việt Nam, “phép màu” đó đến từ con người Việt Nam, khi được đặt vào môi trường đào tạo và sản xuất đạt chuẩn toàn cầu.

Năng lực kỹ sư Việt Nam vượt qua bài kiểm tra Boeing

KPC Aerospace là doanh nghiệp hàng không vũ trụ có trụ sở tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các linh kiện máy bay lớn cho Airbus, Boeing và nhiều OEM khác trong lịch sử hơn 35 năm.

Trước tốc độ phát triển nhanh của ngành, công ty buộc phải mở rộng hiện diện toàn cầu và tìm kiếm những thị trường mới có tiềm năng dài hạn.

Ông Park Jihoon, Giám đốc vận hành KPC Aerospace Việt Nam chia sẻ về câu chuyện linh kiện máy bay Boeing "Made in Vietnam" trong sự kiện chiều 8/1 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia. Ảnh: BTC

Việt Nam được lựa chọn trong chiến lược này. Năm 2024, KPC Aerospace thành lập nhà máy tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng. Chỉ sau 8 tháng, doanh nghiệp đã vượt qua bài kiểm tra First Article Inspection đối với sản phẩm cụm đầu cánh nghiêng của Boeing 787 - bộ phận dài khoảng 6m, lớn nhất từng được sản xuất tại Việt Nam.

“Boeing đã rất ngạc nhiên”, ông Park kể lại tại Hội thảo “Đổi mới sáng tạo 57: Từ nền tảng bản sao số đến phát triển các ngành công nghệ chiến lược” chiều 8/1. Họ hỏi: ‘Phép màu nào mà các ông đã tạo ra ở Việt Nam với những người chưa từng chế tạo bộ phận máy bay, chưa từng sử dụng CATIA trước đây?'”. CATIA là phần mềm thiết kế kỹ thuật 3D cao cấp, tích hợp đầy đủ chức năng CAD/CAM/CAE, do hãng Dassault Systèmes (Pháp) phát triển.

Theo ông, câu trả lời nằm ở năng lực của lao động Việt Nam. “Công nhân Việt Nam trong công ty chúng tôi là bằng chứng cho phép màu đó. Họ đã làm ra tất cả các bộ phận và chứng minh rằng nếu được đào tạo bài bản, họ có thể trở thành những kỹ sư dẫn đầu thị trường cùng với các OEM toàn cầu”.

Hiện nay, tại nhà máy ở Đà Nẵng, chỉ một số ít chuyên gia chủ chốt là người nước ngoài, còn lại đội ngũ kỹ sư, quản lý, bán hàng và mua hàng đều là người Việt Nam.

Mục tiêu của KPC Aerospace, theo ông Park, là xây dựng một trung tâm hàng không vũ trụ thực sự tại Việt Nam, không chỉ là cơ sở sản xuất thuê ngoài.

Bản sao số và AI, bước chuyển từ gia công sang giá trị cao

Dù đánh giá cao lợi thế nhân lực, ông Park cho rằng chi phí lao động thấp không còn là yếu tố quyết định. “Đây là một cấp độ khác trong kinh doanh, không chỉ là sử dụng nhân công giá rẻ”, ông nói.

Theo ông, doanh nghiệp muốn cạnh tranh toàn cầu phải tối ưu quy trình, giảm chi phí và nâng cao hiệu quả bằng công nghệ.

Đây cũng là định hướng của Trung tâm Xuất sắc (CoE) về Trí tuệ nhân tạo và Bản sao số vừa được Dassault Systèmes khai trương tại Việt Nam chiều 8/1.

Theo ông Ding Ming Chee, Giám đốc Kinh doanh ASEAN của Dassault Systèmes, trung tâm được xây dựng xoay quanh các trụ cột công nghiệp mà tập đoàn đã tích lũy kinh nghiệm trong nhiều thập kỷ, trong đó trọng tâm giai đoạn 3–5 năm tới là hàng không vũ trụ, lĩnh vực sát với định hướng phát triển của Việt Nam.

Bên cạnh đó là bán dẫn và di chuyển tiên tiến, nơi có sự tham gia của các nhà sản xuất ô tô và linh kiện toàn cầu.

Ông Ding Ming Chee, Giám đốc Kinh doanh ASEAN của Dassault Systèmes thông tin về Trung tâm Xuất sắc về Trí tuệ nhân tạo và bản sao số. Ảnh: BTC

Điểm khác biệt của CoE, theo đại diện Dassault Systèmes, nằm ở việc tích hợp sâu các “thực tiễn tốt nhất của ngành” được đúc kết từ quá trình hợp tác với Boeing, Airbus và các doanh nghiệp hàng không vũ trụ.

Thay vì chỉ học công cụ hay tính năng, các kỹ sư Việt Nam được tiếp cận quy trình đã được ngành công nghiệp kiểm chứng và tích hợp vào phần mềm từ hơn 30 năm kinh nghiệm.

Một trụ cột ngày càng quan trọng là việc kết hợp bản sao số với AI và robotics nhằm tăng tốc độ, độ chính xác và hiệu quả sản xuất. Chứng chỉ đào tạo cũng được coi là yếu tố then chốt để khẳng định năng lực kỹ sư Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Giai đoạn đầu, CoE sẽ triển khai chương trình “Đồng thiết kế theo mục tiêu” trong lĩnh vực hàng không vũ trụ, với sự tham gia của doanh nghiệp, khối học thuật và chuyên gia quốc tế, hướng tới mục tiêu giúp Việt Nam chuyển dịch từ sản xuất cơ bản sang sản xuất giá trị cao.

Với các sản phẩm như cụm đầu cánh nghiêng và sắp tới là cánh lượn của 737 MAX, ông Park tin rằng trong vài năm tới, dấu ấn “Made in Vietnam” sẽ ngày càng rõ nét trong chuỗi cung ứng hàng không vũ trụ toàn cầu.