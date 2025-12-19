Theo hãng tin Bloomberg, Tổng thống Donald Trump ngày 18/12 đã ký ban hành sắc lệnh mang tên "Đảm bảo ưu thế không gian của Mỹ", qua đó chính thức hóa mục tiêu đưa con người trở lại Mặt trăng vào năm 2028, đồng thời chỉ đạo xây dựng một chiến lược an ninh không gian nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia.

"Ưu thế trong không gian là thước đo cho tầm nhìn quốc gia và ý chí chính trị. Những công nghệ do người Mỹ phát triển để đạt được mục tiêu này sẽ đóng góp đáng kể cho an ninh và thịnh vượng của đất nước. Chúng ta phải theo đuổi một chính sách không gian có thể mở rộng phạm vi khám phá của con người, bảo vệ các lợi ích kinh tế và an ninh then chốt, thúc đẩy phát triển thương mại và đặt nền móng cho một kỷ nguyên mới", sắc lệnh nêu rõ.

Tổng thống Trump muốn người Mỹ trở lại Mặt trăng vào năm 2028. Ảnh: Slate

Nhà Trắng nhấn mạnh sắc lệnh này được coi là bước "tái thiết lập" chính sách không gian của Mỹ, thể hiện vai trò tiên phong của nước này trong việc thăm dò không gian, giữa bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gia tăng.

Cũng trong sắc lệnh ngày 18/12, Tổng thống Trump kêu gọi "thiết lập các thành phần ban đầu của một căn cứ Mặt Trăng thường trực vào năm 2030”, qua đó củng cố mục tiêu hiện tại của Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) trong việc phát triển các căn cứ dài hạn. Văn bản này cũng tái khẳng định kế hoạch cho ngừng hoạt động Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS) vào năm 2030 để thay thế bằng các trạm không gian thương mại.

Sắc lệnh nêu trên được ban hành chỉ vài giờ sau khi Jared Isaacman tuyên thệ nhậm chức giám đốc thứ 15 của NASA. Ông Isaacman là một nhân vật thân cận với tỷ phú Elon Musk, từng được ghi danh vào lịch sử khi trở thành phi hành gia tư nhân đầu tiên đi bộ ngoài không gian trong sứ mệnh Polaris Dawn của SpaceX hồi tháng 9/2024.

Theo giới quan sát, mục tiêu trở lại Mặt trăng năm 2028 phụ thuộc rất lớn vào tiến độ phát triển tàu không gian Starship của SpaceX. Nếu đúng kế hoạch, Starship sẽ đưa phi hành gia đáp xuống gần cực nam Mặt Trăng lần đầu tiên trong nhiệm vụ Artemis 3 dự kiến vào năm 2027.