Theo thông tin trên Báo Xây dựng, chiều 11/12, Bộ Xây dựng tổ chức hội nghị lấy ý kiến sửa đổi QCVN 04:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, bổ sung nội dung liên quan đến trạm sạc và trạm đổi pin cho xe điện.

Hội nghị diễn ra trong bối cảnh số lượng xe điện tại Việt Nam tăng nhanh, với hơn 2 triệu xe máy điện và khoảng 300.000 ô tô điện đang lưu hành. Nhu cầu sạc tại các tòa nhà cao tầng ngày càng lớn, kéo theo lo ngại về cháy nổ, quá tải điện và mất an toàn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chủ trì hội nghị. Ảnh: Báo Xây dựng

Thực tế, thời gian qua, tại Hà Nội, một số chung cư cao tầng đã từ chối tiếp nhận xe điện hoặc không cho phép sạc trong tầng hầm.

Đơn cử, tại tổ hợp chung cư HH Linh Đàm, Chi nhánh Dịch vụ nhà ở Linh Đàm (phường Hoàng Liệt) thông báo tạm dừng trông giữ thêm xe máy, xe đạp điện từ ngày 1/12/2025 và tiến tới ngừng hoàn toàn việc trông giữ xe điện tại tầng hầm từ 1/2/2026 do lo ngại phòng cháy chữa cháy (PCCC). Sau đó, UBND phường Hoàng Liệt đã yêu cầu dừng triển khai.

Liên quan đến vấn đề quy chuẩn, theo cơ quan chủ trì soạn thảo, QCVN 04:2021/BXD đã góp phần nâng cao mức độ an toàn của nhà chung cư kể từ khi ban hành. Tuy nhiên, với tốc độ đô thị hóa và sự bùng nổ của phương tiện dùng điện, nhiều nội dung mới phát sinh cần được bổ sung để đảm bảo an toàn và đồng bộ với xu hướng giao thông xanh.

Tại hội nghị, các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu và doanh nghiệp đều cho rằng, hạ tầng trạm sạc, đặc biệt tại các khu chung cư, cần được quy định theo tiêu chí kỹ thuật nghiêm ngặt, bao gồm giải pháp phòng cháy nổ, thông gió - thoát khói, phân khoang cách ly, cũng như yêu cầu về quy mô, bảo vệ hệ thống điện và chống quá tải.

Việc sử dụng và bảo trì thiết bị sạc, pin cũng cần hướng dẫn chi tiết để ngăn ngừa sự cố, đảm bảo an toàn cho người sử dụng và công trình.

Không quy định khi chưa có tổng kết đánh giá

Trên cơ sở ý kiến tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đã giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản phối hợp Viện Khoa học công nghệ xây dựng tiếp thu đầy đủ nội dung thảo luận, đồng thời phối hợp với Sở Xây dựng Hà Nội tiến hành khảo sát, đánh giá theo từng loại hình công trình.

Theo Thứ trưởng, các loại hình nhà ở đô thị, nhà liền kề, chung cư - nhất là các chung cư xây trước năm 2020 hoặc 2010 có đặc điểm khác nhau, cần có cách tiếp cận phù hợp.

Nhiều chung cư phải nâng cấp hệ thống điện và PCCC để tiếp nhận được nhiều hơn xe máy điện. Ảnh: Thế Bằng

Về nội dung kỹ thuật, Thứ trưởng yêu cầu làm rõ ba nhóm yêu cầu đối với xe điện: khu vực đỗ xe, khu vực sạc điện (trạm sạc) và khu vực đổi pin (trạm đổi pin). Quy chuẩn cũng phải quy định riêng cho ô tô và xe máy, đồng thời kế thừa đầy đủ các quy định chuyên ngành như phòng cháy chữa cháy.

Ngoài ra, cơ quan soạn thảo cần tiếp thu ý kiến từ ban quản trị chung cư, chính quyền các cấp, chủ đầu tư và phản ánh thực tế quản lý để hoàn thiện dự thảo.

Quy chuẩn phải được rà soát tổng thể, xác định rõ nội hàm từng vấn đề, đặc biệt không quy định các con số cứng khi chưa có tổng kết đánh giá, nhằm hạn chế rủi ro khi thực tế thay đổi nhanh.

Đối với công trình hiện hữu, nên để ban quản trị quyết định tỷ lệ, quy mô bố trí khu vực xe điện phù hợp thực tế sử dụng. Việc sửa chữa, cải tạo phải tuân thủ pháp luật về xây dựng. Đồng thời cần nghiên cứu bố trí khu vực riêng cho xe điện, tách biệt hệ thống điện, lối đi và giải pháp phòng cháy chữa cháy nhằm hạn chế lan cháy.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc khuyến khích mô hình đặt khu vực xe điện, trạm sạc, trạm đổi pin tách khỏi tòa nhà trong khuôn viên hoặc vị trí liền kề, nhằm mở rộng lựa chọn cho cư dân, giảm áp lực lên tầng hầm.

Cơ quan soạn thảo cũng xem xét bổ sung yêu cầu đối với thiết bị thu gom pin đã qua sử dụng tại điểm sạc hoặc đổi pin để phục vụ quản lý, dù nội dung này chưa thuộc quy chuẩn chuyên ngành.

Thứ trưởng giao Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng Viện Khoa học công nghệ xây dựng khẩn trương hoàn thiện dự thảo, đảm bảo tiến độ và hoàn thành trong quý I/2026.