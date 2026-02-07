Chị N.T.N. (31 tuổi, Hà Nội) đến một tiệm gội đầu để massage, thư giãn. Nhân viên tại đây đã gợi ý thêm gói “làm đẹp cấp tốc”, cam kết giúp da sáng mịn, căng bóng để kịp đón Tết. Nghĩ rằng đây chỉ là dịch vụ chăm sóc da thông thường, chị N. đồng ý thực hiện liệu trình peel da ngay tại tiệm mà không được thăm khám hay tư vấn y khoa.

Tối cùng ngày, sau khi trở về nhà, chị N. cảm thấy da mặt nóng ran, đỏ rực và căng rát. Khi phản ánh với nhân viên, chị được trấn an rằng đây là phản ứng bình thường sau peel da và da sẽ dịu lại sau một đêm. Tuy nhiên, tình trạng không những không cải thiện mà còn nặng hơn. Da mặt bắt đầu bong tróc, khô căng, đau rát như bị bỏng nắng nặng. Sáng hôm sau, vùng má và cằm của bệnh nhân đỏ bừng, sần sùi, xuất hiện các mảng bong vảy rõ rệt.

Da bệnh nhân bị bỏng nặng. Ảnh: BSCC.

Lo lắng trước diễn biến bất thường, chị N. ngưng toàn bộ mỹ phẩm đang sử dụng và đến khám tại một phòng khám da liễu.

Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, cho biết qua thăm khám ghi nhận vùng má và cằm của bệnh nhân có biểu hiện ban đỏ lan tỏa, khô da, bong vảy dày và tăng cảm giác đau rát khi chạm vào. Bệnh nhân được chẩn đoán viêm da kích ứng cấp tính do tổn thương hàng rào bảo vệ da sau peel hóa học, nhiều khả năng liên quan đến việc sử dụng hoạt chất không phù hợp hoặc nồng độ quá cao so với khả năng chịu đựng của da.

Theo bác sĩ Thành, thời điểm cận Tết, các cơ sở da liễu tiếp nhận nhiều trường hợp tương tự. Không ít người chỉ đi gội đầu, làm tóc hoặc massage thư giãn nhưng lại được mời chào thêm các dịch vụ peel da, lăn kim, bôi acid mà không hề được đánh giá tình trạng da hay chỉ định chuyên môn.

Trong khi đó, peel da hóa học là thủ thuật y khoa tác động trực tiếp lên cấu trúc biểu bì. Nếu thực hiện sai quy trình, chọn sai hoạt chất, sai nồng độ, thời gian lưu không phù hợp hoặc chăm sóc da sau peel không đúng cách, da có thể bị tổn thương nghiêm trọng.

Đáng lo ngại, một số cơ sở không chuyên còn trấn an khách hàng sai cách, thậm chí khuyên tiếp tục sử dụng các sản phẩm được cho là “đẩy da” hay “thải độc”, khiến tình trạng viêm da nặng thêm.

Bác sĩ khuyến cáo, giai đoạn cận Tết là lúc làn da dễ “lên tiếng” nhất do stress, thức khuya, ăn uống thất thường và tâm lý muốn đẹp nhanh. Với các thủ thuật có tính xâm lấn người dân cần thận trọng. Đồng thời, không nên thử các dịch vụ làm đẹp mới trong vòng 10-14 ngày trước những sự kiện quan trọng để tránh rủi ro da chưa kịp phục hồi.

