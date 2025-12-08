Cuối tuần qua, Zootopia 2 (Phi vụ động trời 2) tiếp tục giữ vững ngôi đầu phòng vé Việt với doanh thu ngoài sức tưởng tượng với một phim ngoại sau thời gian dài phim Việt gần như thắng thế tuyệt đối.

Doanh thu cuối tuần qua của Zootopia 2 thậm chí còn vượt cuối tuần trước (41,6 tỷ đồng) khi chạm mốc 59 tỷ đồng với 588.205 vé bán ra từ 10.087 suất chiếu. Hiện doanh số của phim sau 10 ngày tại rạp Việt đã đạt 136 tỷ đồng, theo số liệu của Box Office Vietnam.

Zootopia 2 đang đứng trước một cửa rất sáng là vượt 170 tỷ đồng để trở thành bộ phim hoạt hình có doanh thu cao nhất lịch sử rạp Việt, lần đầu một phim Disney có thể vượt qua cả Conan, Doraemon & Demon Slayer sau 2022.

Cảnh trong phim "Zootopia 2". Ảnh: Disney.

Sức nóng của Zootopia 2 đã nhấn chìm bộ phim Việt mới ra rạp cuối tuần qua là Hoàng tử quỷ. Tác phẩm này chỉ thu về 13 tỷ đồng cuối tuần qua, bằng 1/4 Zootopia 2.

Hoàng tử quỷ do Trần Hữu Tấn đạo diễn với sự góp mặt của dàn diễn viên Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Hoàng Linh Chi, Rima Thanh Vy... Phim được chuyển thể từ nguyên tác Lý Triều Dị Truyện của tác giả Phan Cuồng. Thuộc thể loại kinh dị - cổ trang, Hoàng tử quỷ mở ra một thế giới nơi những truyền thuyết bị lãng quên sống dậy, soi chiếu vào lòng tham, khát vọng và nỗi ám ảnh trong mỗi con người.

Anh Tú Atus và Lương Thế Thành trong "Hoàng tử quỷ". Ảnh: CJ HK

Trong khi đó, Truy tìm long diên hương với sự góp mặt của Doãn Quốc Đam bị đẩy xuống vị trí thứ 3 phòng vé với doanh thu giảm còn 6,7 tỷ đồng. Tuy nhiên phim hiện đã vượt mốc 194 tỷ đồng và được dự báo sớm đạt 200 tỷ đồng trong tuần này. Các vị trí thứ 4 và 5 phòng vé thuộc về Chú thuật hồi chiến (1,7 tỷ đồng) và Phi vụ thế kỷ: Thoắt ẩn thoắt hiện (1,6 tỷ đồng).