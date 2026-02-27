Những ngày qua, dư luận bàn tán đa chiều về phim Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành.

Trong đó, một người làm trong lĩnh vực giáo dục viết bài phân tích, cho rằng phim Thỏ ơi! chứa năng lượng tiêu cực, có khả năng khuếch đại "những nhu cầu bản năng, cái tôi và những khao khát chưa được thấu hiểu, giáo dục và chuyển hóa" trong con người, nhất là người có tâm thức chưa vững vàng.

Vì vậy, tác giả khuyên khán giả xem phim với ý thức và biết tự bảo vệ tâm thức.

Người này cũng cho rằng đạo diễn Trấn Thành có thế mạnh trong khả năng phơi bày vấn đề nhưng tính chữa lành ở kết phim lại không được triển khai triệt để, cần khắc phục ở bộ phim tiếp theo.

Đáng chú ý, bên dưới bài bình luận, Trấn Thành bất ngờ chia sẻ dài nhằm phản hồi về thông điệp và ý nghĩa của tác phẩm.

"Trong chữ 'con người' luôn có 2 phần song song 'con' và 'người'. Chúng ta đều được sinh ra như vậy. Ai may mắn có năng lượng đẹp, được khai ngộ, nhận thức cao, tu tập giỏi sẽ nâng được phần trăm 'người' lên hơn so với phần 'con' và ngược lại. Ai cũng có một bản ngã đen tối tồn tại len lỏi bên trong tâm thức, chỉ là nhiều hay ít và phần tuệ có đủ mạnh để hãm lại phần tà này lại hay không.

Tu tập không phải tránh né, lánh xa những tà niệm hay hỗn độn của cuộc đời mà là khi đối diện với nó, ta không bị lung lay hay lây nhiễm. Tâm ta đủ tịnh, trí ta đủ tĩnh để độc lập và giữ khoảng cách với nó", anh nêu quan điểm.

Với suy nghĩ này, Trấn Thành cho rằng phim không chỉ làm ra để người xem học theo mà còn có mục đích răn đe để họ né tránh. Anh luôn làm phim với tôn chỉ "chữa lành, gieo yêu thương và hướng tới đồng cảm".

Trấn Thành đảm nhận vai phản diện Trần Kim trong phim "Thỏ ơi!". Ảnh: NSX

Theo Trấn Thành, những gì thể hiện trong Thỏ ơi! đều đã có từ lâu trong nền điện ảnh quốc tế, thậm chí ở mức độ "nặng đô, thẳng thừng và trần tục" hơn.

Anh tin cách mỗi người xem đón nhận một bộ phim phần nào phản ánh thực tế tình trạng tâm thức của mình.

"Khi tâm thức ta đã đủ mạnh, đủ tĩnh, đủ an ta sẽ đón nhận nó hết sức khách quan và tỉnh táo. Tôi cũng chỉ là một người sinh sau đẻ muộn, dám nêu lên câu chuyện thôi. Còn cách tiếp nhận là tuỳ thuộc vào sức đề kháng của mỗi người", nam đạo diễn viết.

Trấn Thành nhấn mạnh không thể đặt ra tiêu chuẩn chung cho giá trị thụ hưởng cho tất cả bộ phim điện ảnh vì mỗi người có quan điểm về giá trị thụ hưởng khác nhau.

Vì vậy, anh chấp nhận thực tế "9 người, 10 ý" từ hàng triệu khán giả ra rạp.

Nam đạo diễn cũng cảm ơn tác giả đã bình luận về phim Thỏ ơi! theo hướng tích cực và có tính xây dựng, khẳng định sẽ không dừng lại "hành trình gieo rắc yêu thương" này.

Phim điện ảnh Thỏ ơi! của đạo diễn Trấn Thành ra rạp vào mùng 1 Tết Bính Ngọ, tính đến 11h trưa 27/2, tác phẩm thu về 335 tỷ đồng.

Clip Trấn Thành kể hậu trường phim ''Thỏ ơi!'':

Mi Lê