Trong Lằn ranh tập 52 lên sóng tối nay, 14/1, Thiệu (Mạnh Cường) đã bị bắt nhưng gặp vấn đề về sức khoẻ nên mong muốn được sắc thuốc uống trong nhà giam.

Trong khi đó, ông Sách (NSND Trung Anh) vẫn rất tự tin về khả năng chống đỡ của mình nên không ngừng động viên Trinh (Huyền Trang): "Anh muốn theo cuộc chơi đến cùng. Thêm nữa, muốn anh ngã ngựa không dễ thế đâu. Khi anh còn vững, em và Triển không phải lo gì cả. 3 chúng ta vẫn ở thế chân kiềng vững chắc. Tất cả đều hướng về Trinh Tam và nghĩ anh sẽ sa lầy ở đó. Nhưng họ đã nhầm! Để có ngày hôm nay anh đã phải nỗ lực rất nhiều", ông nói.

Phó bí thư Sách cũng không ngại nói với người tình về điểm yếu duy nhất của mình, đó chính là Trinh. Vì vậy ông Sách nói hai người không gặp, không gọi điện, có việc gì nhắn qua Triển (Mạnh Trường) để đợi bão qua đi.

Ở diễn biến khác, cơ quan điều tra có thêm manh mối về cái chết của Đặng Đức. Qua xác minh, đúng là Đức đã bị đẩy ngã dẫn đến đa chấn thương và tử vong nhưng hiện trường là ở nơi khác.

Trinh sẽ nói gì trước yêu cầu của ông Sách? Chi tiết Lằn ranh tập 52 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

2 tổng tài được săn đón trong phim Việt giờ vàng VTV khiến chị em mê tít Nhân vật Hiếu và Viễn tổng tài trong "Cách em 1 milimet" khiến chị em mê tít Đặc biệt khán giả tích cực đẩy thuyền cho trai đểu Hiếu đến với Thị Tú.

Trung tá Huyền Sâm bị thương trong cảnh phim gây sốc nhất phim 'Lằn ranh' Do diễn quá tập trung, diễn viên Huyền Sâm đã rạch luôn vào ngón tay, chỉ khi máu chảy xuống quả lê cô mới biết mình đã bị thương.