Trong Lằn ranh tập 53 lên sóng tối nay, 15/1, Trinh (Huyền Trang) bị mời lên cơ quan điều tra vì bị tố cáo mua đất giá rẻ, ép giá để xây dựng dự án Trinh Tam biến khu đất thành đất vàng trong khi người dân thất nghiệp. Trinh vẫn rất "cứng", nói đất tăng giá là nhờ công ty của mình đổ mồ hôi sôi nước mắt để tạo ra Trinh Tam. Trinh bức xúc nói người dân "ăn cháo đá bát" vừa bán được đất vừa có việc làm vừa được hưởng lương cao mà vẫn không thoả mãn.

Ở diễn biến khác, người tình của Khắc (Kim Oanh) chủ động đến gặp Thu (Hồng Diễm) - Viện phó Viện kiểm sát. Huyền nói có thông tin quan trọng muốn đổi lấy mức án nhẹ cho Khắc. "Tôi nhắc lại, tôi không tới đây để thương lượng với cô. Anh Khắc đã chọn ra trình diện, đã lựa chọn tự cứu lấy mình, quan trọng anh ta có biết nắm bắt cơ hội với thái độ thành khẩn hay không", Thu đáp.

Huyền nói muốn có được sự đảm bảo từ Thu với những bằng chứng mà mình có. Song Thu cương quyết với lý do không bao giờ có sự thương lượng và mặc cả với pháp luật và Huyền phải có trách nhiệm tố giác tội phạm. Huyền quỳ xuống nói cô đi tù cũng được, chỉ cần Thu cứu Khắc.

Chính Trinh cũng bất ngờ vì Huyền một mực bảo vệ Khắc. Trinh hỏi Huyền: "Phản lại tôi vì một người đàn ông có đáng không?" và bất ngờ nhận câu trả lời: "Cô cũng thế mà, có khác gì đâu".

Trinh sẽ làm gì với Huyền? Liệu Thu có chịu giúp Huyền? Chi tiết Lằn ranh tập 53 lên sóng lúc 21h tối nay trên VTV1.

Diễn viên Tô Dũng không sợ lu mờ vì Steven Nguyễn, tiết lộ cảnh diễn với Anh Đào Tô Dũng và Steven Nguyễn cùng đóng chinh trong phim về bộ đội thời bình "Không giới hạn" sắp lên sóng phim giờ vàng. Hai diễn viên sinh năm 1991 từng có chục năm chật vật với nghề trước khi được công nhận.

2 tổng tài được săn đón trong phim Việt giờ vàng VTV khiến chị em mê tít Nhân vật Hiếu và Viễn tổng tài trong "Cách em 1 milimet" khiến chị em mê tít Đặc biệt khán giả tích cực đẩy thuyền cho trai đểu Hiếu đến với Thị Tú.