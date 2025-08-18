K+ cho rằng giải ngoại hạng Anh hiện được cung cấp cho quá nhiều đối tác và nền tảng trên thị trường.

Mặc dù Tập đoàn truyền hình trả tiền Canal+ đang cân nhắc rút khỏi thị trường Việt Nam do thua lỗ kéo dài, nhưng mới đây K+ vẫn ra 'tối hậu thư' cho đối tác phải trả mức phí bản quyền tăng bất thường cho các kênh của họ, đáng chú ý nhất là giải ngoại hạng Anh.

Các đối tác truyền hình trả tiền đang phân phối giải ngoại hạng Anh cho K+ cho hay, mới đây họ đã nhận được công văn của Công ty TNHH Truyền hình số Vệ tinh Việt Nam (VSTV) cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền thương hiệu (K+).

Một nhà cung cấp dịch vụ truyền hình lớn tại Việt Nam chia sẻ với VietNamNet rằng trước đây họ như một đại lý bán thêm gói K+ mà chủ yếu là ngoại hạng Anh trên kênh truyền hình trả tiền của mình.

Thế nhưng “tối hậu thư” mà K+ đưa ra cho các nhà phân phối nội dung sẽ không áp dụng mô hình này nữa. Họ đưa ra số tiền mà họ cần sau đó chia cho 2 – 3 đối tác phân phối nội dung phải trả số tiền đó nếu muốn có bản quyền phát sóng ngoại hạng Anh.

"Lý luận của K+ đưa ra rằng giải ngoại hạng Anh, hiện được cung cấp cho quá nhiều đối tác và nền tảng trên thị trường. Điều này làm loãng và hạn chế khả năng làm nổi bật giá trị của nội dung cho các đối tác cũng như cho chúng tôi. Do vậy, theo quan điểm của chúng tôi, quyền truy cập các nội dung cần được hạn chế hơn”, công văn của K+ thông tin.

Mô hình đồng phân phối các kênh K+ cho thấy một số giới hạn. Mô hình này không cho phép phát triển tốt tập thuê bao vì Việt Nam là một thị trường ưa chuộng truyền hình trả tiền trọn gói hơn là bán gói tách rời.

Vì vậy, K+ sẵn sàng giới hạn phân phối các kênh K+ cho ít đối tác trên thị trường hơn và gia tăng đáng kể phạm vi tiếp cận thông qua hình thức bán buôn mà không làm thay đổi chất lượng của nội dung.

K+ chia làm 2 gói, gói thứ nhất sẽ có mức giá cho 2 nhà phân phối và gói thứ 2 là cho 3 nhà phân phối. Tương ứng với các mức này, đối tác sẽ phải trả tiền mua buôn.

Chia sẻ với VietNamNet về vấn đề này, một doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền cho hay, doanh thu của họ trên mỗi năm làm đại lý phân phối cho K+ cũng chỉ vài chục tỷ, nhưng với mức giá mà K+ đưa ra lên đến số tiền vài trăm tỷ cho mỗi nhà phân phối.

Số tiền mà K+ đưa ra cao tới hơn 10 lần so với tổng số tiền mà họ đang thu của khách hàng. Số tiền bản quyền K+ đã đưa ra cho các đối tác không thể có bất kỳ phương án kinh doanh nào khả thi với mức giá “không tưởng” này.

VieON thông báo tới khách hàng của mình do thay đổi chính sách hợp tác, nên VieON sẽ dừng phát sóng 5 kênh của K+ từ 0h ngày 16/8.

Như vậy, K+ đã tự đẩy mình vào kịch bản xấu khi nhiều nhà cung cấp dịch vụ truyền hình trả tiền đồng loạt nói không với “tối hậu thư” này.

VieON đã “nổ phát súng” đầu tiên và thông báo tới khách hàng của mình do thay đổi chính sách hợp tác, nên VieON sẽ dừng phát sóng 5 kênh của K+ từ 0h ngày 16/8. 5 kênh này gồm Sport1, Sport2, K+ Action, K+Cine, K+Kids.

Phía VNPT cũng khẳng định K+ đưa ra mức giá bản quyền như vậy, là bất khả thi cho dù rất nhiều khách hàng muốn xem ngoại hạng Anh.

Tương tự như VieON và VNPT, đại diện Viettel cũng cho biết không thể nào có phương án kinh doanh để bù cho mức bản quyền quá cao mà K+ đưa ra. Vì vậy, Viettel không mua bản quyền của K+ nữa.

Một chuyên gia trong lĩnh vực truyền hình chia sẻ với VietNamNet, sau khi họ quan sát tín hiệu giải Ngoại hạng Anh từ các kênh lậu như: Xoilac, Thapcam… thì thấy rằng các kênh lậu này không bẻ khóa của K+ mà đã có được các nguồn lậu của nhiều nơi trên thế giới.

Như vậy, có nghĩa là K+ không quá quan trọng với những người muốn tìm các kênh để xem ngoại hạng Anh tại Việt Nam.

Việc các kênh truyền hình trả tiền nói không với ‘tối hậu thư' bản quyền mà K+ đưa ra đẩy K+ vào một kịch bản xấu trong bối cảnh kênh này rơi vào tình trạng thua lỗ trong một thời gian dài.

Điều này, có thể dẫn đến việc K+ có thể “mất cả chì lẫn chài” tại thị trường Việt Nam.