Ngày 24/12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Bá Tây (21 tuổi) và Phan Thị Kiều (23 tuổi, cùng trú phường La Gi, tỉnh Lâm Đồng) về hành vi “mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Liên quan vụ án, Nguyễn Thị Cẩm (51 tuổi, trú xã Sơn Mỹ, tỉnh Lâm Đồng) cũng bị khởi tố về hành vi “che giấu tội phạm”.

Các quyết định trên được ban hành sau khi cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ việc phát hiện một chiếc vali chứa hơn 2,7kg ma túy bị vứt bỏ phía sau nhà ông T.T. (63 tuổi), nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Mỹ.

Tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 7h ngày 13/10/2025, ông T.T. phát hiện một chiếc vali màu đen đặt phía sau khu vực bếp nhà riêng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông T.T. đã trình báo cơ quan công an.

Công an xã Sơn Mỹ phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong vali có nhiều túi nylon chứa tinh thể màu trắng, bột màu cam, các viên nén cùng nhiều cân tiểu ly. Kết quả giám định xác định số tang vật trên là ma túy loại Ketamine và Methamphetamine, với tổng khối lượng 2,7298kg.

Nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, Công an tỉnh Lâm Đồng đã xác lập chuyên án đấu tranh, tập trung làm rõ nhóm đối tượng nghi vấn gồm Nguyễn Thị Cẩm, Phan Bá Tây (con rể của Cẩm) và Phan Thị Kiều (chị ruột của Tây). Trước đó, cả ba từng bị Công an TPHCM bắt quả tang trong một vụ mua bán khoảng 300g ma túy.

Tại cơ quan điều tra, Phan Thị Kiều khai đã mua gần 3kg ma túy từ Nguyễn Tài Hưng (42 tuổi, trú TPHCM) và Nguyễn Thị Hoa Hạnh (38 tuổi, trú TP Hải Phòng) để tiêu thụ tại địa bàn TPHCM. Số ma túy chưa kịp bán được, Kiều giao cho Phan Bá Tây mang đến nhà Nguyễn Thị Cẩm để cất giấu.

Tuy nhiên, khi chưa kịp tiêu thụ số ma túy trên, Phan Thị Kiều đã bị Công an TPHCM bắt giữ; sau đó, Nguyễn Tài Hưng và Nguyễn Thị Hoa Hạnh cũng lần lượt sa lưới.

Biết Kiều và Phan Bá Tây đã bị bắt, Nguyễn Thị Cẩm đã lén mang chiếc vali chứa ma túy vứt ra khu vực sân sau nhà ông T.T. nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ các đối tượng liên quan.