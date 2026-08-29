Trong kỷ nguyên số, kỹ năng số với trọng tâm là kỹ năng AI đang dần trở thành một kỹ năng thiết yếu trong đời sống, giúp mọi người dân có khả năng tiếp cận và khai thác các thông tin, dịch vụ trên môi trường số nhằm phục vụ cho học tập, lao động sản xuất cũng như giải trí. Qua đó, đóng góp vào việc hiện thực hóa các mục tiêu giảm nghèo thông tin và giảm nghèo bền vững.

Với việc Thủ tướng Chính phủ ban hành “Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” vào ngày 28/8, Việt Nam đã một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc làm chủ AI cũng như khẳng định quan điểm sẽ chuyển đổi toàn diện quốc gia bằng AI.

Tầm nhìn đến năm 2045 của Chiến lược là Việt Nam thuộc nhóm 10 quốc gia dẫn đầu châu Á về nghiên cứu, phát triển, làm chủ AI và chuyển đổi AI quốc gia; AI trở thành nền tảng vận hành chủ đạo của Nhà nước, nền kinh tế và xã hội.

Nhân lực AI và kỹ năng AI là trụ cột quan trọng đầu tiên trong “Chiến lược quốc gia về trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Chiến lược đã xác định 9 trụ cột, trong đó nhân lực AI và kỹ năng AI là trụ cột quan trọng đầu tiên, với yêu cầu đặt ra là phát triển nhân lực AI chất lượng cao, phổ cập kỹ năng AI cho toàn xã hội, đảm bảo lực lượng lao động có năng lực nghiên cứu, phát triển, triển khai và sử dụng AI.

Theo đó, hàng loạt nội dung công việc sẽ được các bộ, ngành, địa phương tại Việt Nam tiếp tục tập trung trong thời gian tới như: Tổ chức triển khai hiệu quả Chương trình quốc gia phát triển nhân lực AI; định kỳ rà soát, đánh giá, đề xuất sửa đổi, bổ sung Chương trình phù hợp thực tiễn; xây dựng Đề án quốc gia đào tạo lại, bồi dưỡng cho nhóm lao động nguy cơ bị AI thay thế; tổ chức các khóa tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng AI; phổ cập AI toàn dân, toàn diện thông qua các khóa học đại trà trực tuyến mở - MOOCs...

Để đảm bảo hiệu quả triển khai, Chiến lược đã vạch rõ 6 nhóm giải pháp đột phá gồm: Hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật; điều phối quốc gia và trách nhiệm thực thi; huy động nguồn lực, bảo đảm kinh phí; hợp tác quốc tế và xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm; đo lường, giám sát, đánh giá.

Với giải pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức và văn hóa sử dụng AI có trách nhiệm, nhiều nhiệm vụ sẽ được tập trung thực hiện, đó là: Tổ chức truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật, tập huấn về nội dung Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật AI; xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết của toàn xã hội và thúc đẩy sử dụng AI có trách nhiệm, tuân thủ đạo đức về AI.

Bên cạnh việc tổ chức các chương trình, hội thảo, hội nghị nhằm tuyên truyền, phổ biến về ý nghĩa, tầm quan trọng, tính tất yếu của việc nghiên cứu, phát triển và chuyển đổi AI, các cơ quan, đơn vị, địa phương cũng sẽ xây dựng, ban hành hoặc lồng ghép hoạt động tuyên truyền nhằm thúc đẩy nghiên cứu, phát triển, triển khai và sử dụng AI trong các chương trình, kế hoạch có liên quan.