Phổ biến sâu rộng thông tin về cải cách hành chính đến mọi người dân

UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước của Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030, với mục tiêu tập trung đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, định hướng, nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội giai đoạn tới đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người dân Thủ đô.

Kế hoạch xác định tập trung truyền thông các nội dung trọng tâm gồm: Chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh, cải cách thủ tục hành chính theo hướng “đơn giản, minh bạch, thuận tiện, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể, mục tiêu, động lực cải cách hành chính”, gắn với nâng cao chất lượng cung ứng dịch vụ công, cải thiện mức độ hài lòng và niềm tin của xã hội với nền hành chính nhà nước.

Nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính; tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành thành phố; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, xây dựng nền hành chính Thủ đô hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp; phát huy vai trò giám sát, phản biện và sự tham gia của nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; nâng cao năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên phụ trách đưa tin, bài, phóng sự về cải cách hành chính.

Các hình thức truyền thông tương tác 2 chiều trên môi trường số sẽ được Hà Nội đẩy mạnh thông qua ứng dụng chatbot, trợ lý ảo, nền tảng khảo sát trực tuyến, tiếp nhận phản ánh hiện trường...

Cùng với đó, kế hoạch cũng nhằm đẩy mạnh công tác phối hợp, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan hành chính nhà nước của thành phố Hà Nội với các cơ quan thông tấn, báo chí; bảo đảm thông tin về quá trình triển khai và kết quả thực hiện cải cách hành chính trên địa bàn thành phố được phản ánh đầy đủ, kịp thời, chính xác, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Một yêu cầu đặt ra cho các cơ quan, đơn vị trong triển khai kế hoạch này là phải gắn công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính với phát động phong trào thi đua yêu nước, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; đồng thời lồng ghép hiệu quả trong các chương trình bồi dưỡng, tập huấn, “Bình dân học vụ số” nhằm nâng cao nhận thức và kỹ năng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân.

UBND thành phố Hà Nội còn nêu rõ chỉ tiêu cần đạt là 95% người dân có nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính được tiếp cận, phổ biến và hiểu rõ các nội dung cơ bản về cải cách hành chính, góp phần nâng cao sự đồng thuận xã hội, thúc đẩy hiệu quả thực thi chính sách.

Đổi mới phương thức truyền thông theo hướng hiện đại, đa nền tảng

Đáng chú ý, trong kế hoạch mới ban hành, bên cạnh việc hướng dẫn cụ thể các nội dung tuyên truyền, UBND thành phố Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đa dạng hóa hình thức truyền tải thông tin cải cách hành chính đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể người dân Thủ đô.

Theo đó, Thành phố sẽ đổi mới hoạt động truyền thông theo hướng hiện đại, đa nền tảng, lấy người dân làm trung tâm; tăng cường sản xuất các sản phẩm truyền thông số ngắn gọn, trực quan như video, infographic, podcast, livestream, bản tin số và ứng dụng AI trong truyền thông chính sách, hướng dẫn thủ tục hành chính.

Hà Nội sẽ chỉ đạo tổ chức các chuyên trang, chuyên mục, tuyến bài về cải cách hành chính, chuyển đổi số và chính quyền số trên các nền tảng truyền thông của thành phố; tập trung phản ánh những chuyển biến trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, lan tỏa các mô hình hiệu quả và giá trị của nền hành chính hiện đại.

Các hình thức truyền thông tương tác 2 chiều trên môi trường số sẽ được đẩy mạnh qua ứng dụng chatbot, trợ lý ảo, nền tảng khảo sát trực tuyến, tiếp nhận phản ánh hiện trường và đối thoại trực tuyến để kịp thời giải đáp, tiếp thu ý kiến của người dân, doanh nghiệp.

Đổi mới hình thức tuyên truyền trực quan theo hướng thông minh, hiện đại tại bộ phận một cửa, khu dân cư, chung cư, trung tâm thương mại, trường học và địa điểm công cộng thông qua màn hình điện tử, mã QR tra cứu thủ tục hành chính, video hướng dẫn thao tác trực tuyến và các bảng thông tin số dễ tiếp cận, dễ sử dụng.

Thành phố cũng đổi mới hình thức tuyên truyền trực quan tại bộ phận một cửa và các địa điểm công cộng qua màn hình điện tử, mã QR tra cứu thủ tục hành chính, video hướng dẫn và bảng thông tin số; đồng thời tổ chức các cuộc thi, diễn đàn, tọa đàm, hoạt động sáng tạo nội dung số để lan tỏa tinh thần cải cách hành chính, khuyến khích người dân tham gia, hiến kế.

Cùng với đó, phát huy vai trò của đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở, Tổ chuyển đổi số cộng đồng, các tổ chức chính trị - xã hội, người có uy tín và các nhân tố tích cực trên môi trường mạng trong phổ biến chủ trương, chính sách, nâng cao nhận thức và thúc đẩy người dân tham gia chuyển đổi số.

Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Hà Nội cũng được yêu cầu thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí; tăng cường truyền thông về kết quả, sáng kiến cải cách hành chính, kịp thời phản hồi các vấn đề người dân quan tâm, góp phần củng cố niềm tin vào mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Bên cạnh truyền thông số, cũng nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận thông tin, thành phố sẽ tiếp tục tuyên truyền trực tiếp qua hội nghị, cuộc họp, sinh hoạt của các tổ chức đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và mạng lưới cộng tác viên, người thân trong gia đình.