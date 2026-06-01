Hình thành mạng lưới phổ cập kỹ năng số tới tận cơ sở

Theo Đề án "Đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035" vừa được UBND Thành phố phê duyệt ngày 20/5, chính quyền địa phương xác định nhiệm vụ phát triển kỹ năng số không chỉ hướng tới cán bộ hay doanh nghiệp mà phải lan tỏa đến từng người dân, từng khu dân cư.

Với quy mô dân số khoảng 4,5 triệu người, Đồng Nai coi "phổ cập kỹ năng số cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách để không ai bị bỏ lại phía sau", tích cực xây dựng thế hệ công dân số, tạo động lực cho phát triển kinh tế số và xã hội số.

Một trong những nền tảng quan trọng để triển khai nhiệm vụ nêu trên là mạng lưới tổ công nghệ số cộng đồng phủ kín toàn địa bàn. Đến nay, Đồng Nai đã thành lập 1.774 tổ công nghệ số cộng đồng với 10.330 thành viên tại các ấp, khu phố. Đây là “cánh tay nối dài” đưa kỹ năng số đến gần người dân, đặc biệt ở cơ sở.

Thông qua các tổ này, người dân được hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, kỹ năng bảo đảm an toàn thông tin cá nhân cũng như tiếp cận các nền tảng số thiết yếu.

Mặt khác, Đồng Nai đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai các khóa học “Bồi dưỡng về chuyển đổi số, kỹ năng số” trên nền tảng MOOCs tại địa chỉ chuyendoiso.mobiedu.vn cho 14.156 người. Đối tượng tham gia rất đa dạng, từ cán bộ, công chức, viên chức đến thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và nhân sự chuyển đổi số ở cơ sở.

Đáng chú ý, địa phương còn tổ chức tập huấn phổ cập kiến thức, kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 29.500 lượt cán bộ, công chức, viên chức và người dân thông qua cả hình thức trực tiếp lẫn trực tuyến trên YouTube, Facebook. Các công cụ AI phổ biến như ChatGPT, Gemini, NotebookLM được đưa vào nội dung hướng dẫn nhằm giúp người học sớm thích nghi với môi trường làm việc số.

Cùng với đó, Đồng Nai triển khai 3 khóa học về “Bảo vệ an toàn thông tin cá nhân trên môi trường số”, “Phổ cập kiến thức và kỹ năng ứng dụng AI” và “Hướng dẫn sử dụng dịch vụ công, thanh toán không dùng tiền mặt” trên trang binhdanhocvuso.gov.vn của Bộ Công an, thu hút hơn 89.500 lượt cán bộ và người dân tham gia.

Riêng trên nền tảng “Bình dân học vụ số” của thành phố, đã có 20.509 cán bộ, công chức, viên chức cấp thành phố và cấp xã được sát hạch kỹ năng AI, cấp chứng nhận điện tử.

Ngoài ra, Đồng Nai đã đào tạo được 119 chuyên gia chuyển đổi số nòng cốt tại các đơn vị để dẫn dắt triển khai ở cơ sở.

Đẩy mạnh “xóa mù số”, nâng cao kỹ năng số cho mọi nhóm dân cư

Đề án phổ cập kỹ năng số của Đồng Nai hướng đến mọi tầng lớp dân cư, đặc biệt là nhóm yếu thế, vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo đánh giá của UBND Thành phố Đồng Nai, công tác “xóa mù số” đang được triển khai theo hướng nhân văn, lấy người dân làm trung tâm. Việc phổ cập kỹ năng số không chỉ giúp người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến thuận lợi hơn mà còn nâng cao khả năng tự bảo vệ trên không gian mạng, mở rộng cơ hội tiếp cận việc làm và kinh tế số.

Theo thống kê của UBND Thành phố Đồng Nai, các lớp phổ cập kỹ năng số trên nền tảng “Bình dân học vụ số” dành cho tổ công nghệ số cộng đồng đã ghi nhận 23.415 lượt học tập từ 6.478 tài khoản đăng ký, trong đó có 22.146 lượt hoàn thành khóa học, đạt tỷ lệ 94,58%. Đối với người dân, có 26.226 lượt tham gia các khóa học kỹ năng số.

Đặc biệt, Đồng Nai đã triển khai phổ cập kiến thức số cơ bản cho hơn 2.500 người dân tộc thiểu số tại các khu vực Tân Phú, Định Quán, Thống Nhất, Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Long Khánh và Trảng Bom.

Đồng thời, nền tảng “Bình dân học vụ số” được phổ biến cho gần 200 người có uy tín trong đồng bào dân tộc và hơn 100 chức sắc tôn giáo thuộc Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố.

Trong giai đoạn 2026-2030, Đồng Nai đặt mục tiêu ít nhất 50% người dân trong độ tuổi lao động có kỹ năng số cơ bản; 100% thành viên tổ công nghệ số cộng đồng được tập huấn định kỳ về hướng dẫn dịch vụ công trực tuyến và an toàn thông tin cá nhân.

Địa phương cũng hướng tới mục tiêu 100% học sinh từ cấp tiểu học được trang bị kiến thức, kỹ năng số phục vụ học tập, nghiên cứu và sáng tạo; ít nhất 50% người lao động tại các doanh nghiệp công nghệ cao, hợp tác xã được phổ cập kỹ năng số cơ bản.

Để hiện thực hóa các mục tiêu, Đồng Nai sẽ tiếp tục đổi mới phương thức truyền thông bằng các chiến dịch đa nền tảng trên Zalo OA, Facebook, TikTok; duy trì “Ngày Chuyển đổi số thành phố Đồng Nai” hàng năm; đồng thời cung cấp miễn phí các khóa học kỹ năng số cơ bản cho người dân qua nền tảng học trực tuyến mở đại trà MOOCs.

Bên cạnh việc “xây”, địa phương cũng đặc biệt chú trọng yếu tố “chống”, coi kỹ năng an toàn thông tin là năng lực thiết yếu của mỗi công dân trong môi trường số. Theo đó, các chương trình đào tạo AI, dữ liệu số, dịch vụ công trực tuyến đều gắn với nội dung bảo vệ dữ liệu cá nhân, phòng chống rủi ro trên không gian mạng.

Đề án đặt ra tầm nhìn đến năm 2035, tối thiểu 80% người dân trong độ tuổi lao động đạt trình độ kỹ năng số nâng cao, có khả năng tự bảo vệ và hoạt động hiệu quả trên môi trường số.

Tích cực triển khai Đề án đào tạo nguồn nhân lực chuyển đổi số, Đồng Nai kỳ vọng sẽ trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực số chất lượng cao của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.