Trưa 21/11, một số tài khoản mạng xã hội đăng thông tin các bình axit trôi dạt ra biển do lũ lụt rồi bị vỡ, dẫn đến người dân lặn tôm trên biển bị ngạt thở, có nhiều trường hợp chết do axit.

Tin đồn nhiều người chết vì dính axit là thất thiệt. Ảnh chụp từ màn hình

Sau khi nắm thông tin, Công an phường Sông Cầu đã nhanh chóng xác minh và bước đầu xác định đây là tin đồn thất thiệt, đồng thời không có căn cứ về việc axit trôi ra biển, và cũng không có việc người dân bị dính axit và bị chết.

Hiện Công an phường tiếp tục xác minh về các nguồn tin và làm việc với các trường hợp đăng bài trên mạng xã hội không có căn cứ, gây hoang mang dư luận trong nhân dân.

Công an phường Sông Cầu đề nghị bà con không hoang mang, đồng thời không chia sẻ những thông tin chưa được các cơ quan chức năng xác nhận, kiểm chứng.

Trước đó, vào chiều 20/11, trang thông tin điện tử của Bộ Công an cho biết, 100 can axit sunfuric của nhà máy đường Tuy Hòa (Đắk Lắk) đã bị nước lũ cuốn trôi. Đây là hóa chất nguy hiểm, người dân nhặt được không tự ý mở nắp.

Theo Bộ Công an, các can axit sunfuric có màu xanh và xám, thể tích 20 lít. Người dân nhặt được các can này cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng gần nhất để xử lý.

Liên quan đến tình hình lũ lụt tại Đắk Lắk, tính đến trưa 21/11, tỉnh Đắk Lắk ghi nhận 19 trường hợp tử vong, 6 trường hợp mất tích. Ngoài ra nhiều nơi còn ngập sâu, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp cận hiện trường để di dời dân đến vùng an toàn.