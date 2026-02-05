Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh đang được triển khai nghiêm túc, đầy đủ, đồng bộ, đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Toàn tỉnh có 6 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội với số lượng đại biểu được bầu là 17 người; 38 đơn vị bầu cử đại biểu HĐND với 85 đại biểu được bầu. Cấp xã đã thành lập 1.004 ban bầu cử, bầu 2.949 đại biểu, đồng thời hoàn thành việc thành lập 2.301 khu vực bỏ phiếu.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp. Ảnh: UBND Lâm Đồng

Tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị hiệp thương lần thứ hai, bảo đảm cơ cấu, thành phần và số lượng người ứng cử theo quy định. Tỷ lệ phụ nữ và người dân tộc thiểu số tham gia ứng cử đạt mức khá cao, phù hợp với đặc điểm dân cư của địa phương. Đến nay, tỉnh đã tiếp nhận 25 hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14, 153 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh và 5.679 hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Công tác kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên với 4 đợt kiểm tra theo kế hoạch. Hoạt động tuyên truyền được thực hiện sâu rộng, góp phần nâng cao nhận thức của cử tri về quyền và nghĩa vụ tham gia bầu cử.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: UBND Lâm Đồng

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chủ động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng trong công tác chuẩn bị bầu cử.

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, tỉnh cần tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương, tổ chức cuộc bầu cử bảo đảm đúng tiến độ, đúng quy trình, đúng pháp luật; phấn đấu tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn, góp phần vào thành công chung của cả nước.

Cùng với đó, Phó Chủ tịch nước đề nghị Lâm Đồng chú trọng công tác tuyên truyền, cổ động trực quan; tăng cường vận động, hỗ trợ cử tri, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa hiểu rõ ý nghĩa cuộc bầu cử, tiêu chuẩn và điều kiện của người ứng cử để lựa chọn được những người tiêu biểu về đức và tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 16, phường Phan Thiết. Ảnh: UBND Lâm Đồng

Trước đó, vào sáng cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị bầu cử tại Tổ bầu cử số 16, phường Phan Thiết, tỉnh Lâm Đồng.