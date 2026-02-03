Ủy ban Thường vụ Quốc hội hôm nay họp phiên thứ 54 để xem xét, thông qua Nghị quyết bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ủy ban cũng xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 1/2026, nghe báo cáo bước đầu về chủ trương xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi). Đồng thời, Ủy ban xem xét, thông qua Nghị quyết điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở Trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 16.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết ngày 2/2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử.

Cả 34 tỉnh, thành phố đang triển khai các bước tiếp theo theo đúng quy định. Trong đó, việc tổ chức để người ứng cử ra mắt cử tri nơi cư trú được thực hiện thống nhất trên phạm vi cả nước từ ngày 4-8/2.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tuy số lượng nội dung tại phiên họp không nhiều nhưng rất quan trọng, có ý nghĩa lớn, gắn với bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn mới. Bên cạnh đó là các nội dung chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới và việc hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho sự phát triển của Thủ đô.

Theo kế hoạch, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 dự kiến là 15/3, kết quả bầu cử dự kiến được công bố sớm nhất vào ngày 22/3. Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 16 dự kiến khai mạc ngày 6/4. HĐND các cấp cũng sẽ tổ chức kỳ họp thứ nhất phù hợp với tiến độ chung này.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội lưu ý tuyệt đối tránh phát sinh thủ tục hành chính không cần thiết, bảo đảm tốt nhất quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp.

Các cơ quan quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết Đại hội 14 của Đảng, nhất là yêu cầu chuyển mạnh từ chủ trương sang hành động, từ quyết tâm chính trị sang kết quả cụ thể, khắc phục bằng được tình trạng “tổ chức thực hiện là khâu yếu”.

Về một số nhiệm vụ thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội cho biết ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên thường kỳ tháng 3, dự kiến cho ý kiến đối với toàn bộ các dự án luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp đầu tiên.

Thời gian từ nay đến đó không còn nhiều, do vậy, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan thẩm tra phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, không để xảy ra tình trạng bị động, trình hồ sơ muộn hoặc hồ sơ chưa đạt yêu cầu gây ảnh hưởng đến chương trình chung.

“Chất lượng lập pháp phải là yếu tố tiên quyết đặt lên hàng đầu, không vội vàng chạy theo số lượng”, ông nhấn mạnh.

Qua thực tế kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các địa phương, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các công việc, nhiệm vụ về bầu cử phải được phân công cụ thể, rõ ràng. Thường vụ tỉnh ủy, thành ủy, lãnh đạo các sở, ngành và lãnh đạo cấp tỉnh cần trực tiếp xuống cơ sở, đến xã, phường, đơn vị bầu cử, tổ bầu cử, khu vực bầu cử để chỉ đạo, nắm tình hình.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh cuộc bầu cử sắp tới là sự kiện đặc biệt quan trọng. Toàn hệ thống chính trị đang tập trung cao độ cho công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc bầu cử. Thời gian còn lại rất ngắn và yêu cầu cao, vì vậy, Hội đồng Bầu cử quốc gia tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức bài bản, chặt chẽ, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.