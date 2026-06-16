Sáng 16/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hội nghị triển khai thực hiện định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết đây là nhiệm vụ chính trị trọng đại nhưng cũng hết sức nặng nề, đòi hỏi không chỉ nỗ lực của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội hay đại biểu Quốc hội mà cả sự đồng lòng, vào cuộc quyết liệt, phối hợp chặt chẽ của tất cả các cơ quan, tổ chức trong toàn hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang tính định hướng và kết nối hành động trong toàn hệ thống chính trị đối với việc triển khai thống nhất, đồng bộ định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì hội nghị triển khai định hướng lập pháp. Ảnh: QH

Nêu về kết luận số 17 của Bộ Chính trị về định hướng lập pháp nhiệm kỳ Quốc hội khóa 16, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định công tác lập pháp nhiệm kỳ này không chỉ tạo lập khuôn khổ pháp lý cho việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2031 mà còn từng bước xây dựng hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, dân chủ, công bằng, công khai, minh bạch, khả thi, mở đường cho kiến tạo phát triển.

Kết quả của công tác lập pháp nhiệm kỳ này sẽ tác động trực tiếp đến chất lượng thể chế phát triển của đất nước, góp phần quan trọng để thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược đến năm 2030 và năm 2045 mà Đảng đã đề ra.

Không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong xây dựng pháp luật

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhắc lại 9 định hướng lập pháp trọng tâm cho nhiệm kỳ, trước hết là hoàn thiện thể chế tổ chức và vận hành Nhà nước, trọng tâm là thể chế hóa các chủ trương của Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền 3 cấp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân định rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm soát quyền lực.

Ông nhấn mạnh “điều cần hết sức chú ý ở nhóm định hướng này là mục tiêu không chỉ dừng lại ở việc hoàn thiện các quy định về tổ chức bộ máy, mà sâu xa hơn là xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới”.

Định hướng tiếp theo là tập trung hoàn thiện thể chế phát triển, tạo động lực cho tăng trưởng nhanh và bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Điểm mới nổi bật được Phó Chủ tịch Quốc hội quán triệt là công tác lập pháp không chỉ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho các lĩnh vực hiện hữu mà phải chủ động tạo lập hành lang pháp lý thúc đẩy phát triển các công nghệ mới, mô hình kinh doanh mới, phương thức quản trị mới và các động lực tăng trưởng mới, qua đó mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phó Chủ tịch Quốc hội: Kết quả lập pháp của Quốc hội khóa 16 phải mở đường cho kiến tạo phát triển. Ảnh: QH

Một định hướng quan trọng khác là việc hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh, đối ngoại và hội nhập quốc tế phải được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển đất nước, bảo đảm hài hòa giữa yêu cầu phát triển với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ lợi ích quốc gia - dân tộc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và nâng cao vị thế của Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết Bộ Chính trị yêu cầu tiếp tục đổi mới căn bản tư duy xây dựng pháp luật, chuyển mạnh từ quản lý hành chính sang phục vụ, kiến tạo phát triển đất nước, xã hội. Công tác xây dựng pháp luật phải được xác định là đột phá của đột phá, dứt khoát từ bỏ tư duy không quản được thì cấm, chuyển từ tư duy tiền kiểm sang chủ động chấp nhận rủi ro có kiểm soát.

Theo ông, pháp luật không chỉ là công cụ quản lý Nhà nước mà phải tạo thuận lợi, giảm chi chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, phát huy quyền tự do kinh doanh, đổi mới sáng tạo, chủ động tham gia phát triển kinh tế - xã hội; khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, nền tảng vững chắc, động lực mạnh mẽ cho phát triển.

Pháp luật không chỉ là công cụ quản lý nhà nước mà phải tạo thuận lợi, giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp. Ảnh: QH

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định việc xác định đầu tư cho công tác xây dựng và thi hành pháp luật là đầu tư cho phát triển; xây dựng chính sách, pháp luật phải gắn với kiểm soát chặt chẽ quyền lực; kiên quyết phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật.

Đồng thời phải bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa công tác xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng thành tựu khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào quy trình lập pháp, hiện đại hóa toàn diện phương thức xây dựng pháp luật.