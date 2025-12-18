Tháp tùng Phó Chủ tịch Quốc hội có ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng, bà Trần Thị Minh Nga, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương bày tỏ vui mừng cùng đoàn công tác đến thăm linh mục, tu sĩ trước thềm Lễ Giáng sinh. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch Quốc hội chúc Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ và toàn thể đồng bào Công giáo của Giáo phận Cần Thơ đón mùa Giáng sinh an lành, gia đình hạnh phúc và đón năm mới vui tươi, sức khỏe dồi dào.

Đoàn Phó Chủ tịch Quốc hội thăm, chúc mừng Giáng sinh Giáo phận Cần Thơ

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, Đảng, Nhà nước luôn đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ cùng đồng bào Công giáo của Giáo phận tiếp tục gắn bó chặt chẽ với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, chính quyền địa phương xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, cùng nhau sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phồn vinh phát triển.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương gửi lời chúc mừng Giáng sinh an lành, hạnh phúc tới Giám mục Giáo phận, các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Giáo phận Cần Thơ

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao và cảm ơn các nghĩa cử tốt đẹp của đồng bào Công giáo trong Giáo phận Cần Thơ dành cho bà con miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ vừa qua, qua đó đã thể hiện sâu sắc tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái tốt đẹp của dân tộc ta.

Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị Thành ủy, UBND TP Cần Thơ, các ban ngành đoàn thể thành phố tiếp tục quan tâm đến các tu sĩ, đồng bào Công giáo, kịp thời trao đổi, giải quyết những vấn đề đồng bào quan tâm.

Đáp từ, Linh mục Giuse Bùi Chí Cường, Chánh Văn phòng Tòa Giám mục Cần Thơ bày tỏ lời cảm ơn đến đoàn công tác của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương đến thăm và chúc mừng Lễ Giáng sinh Giáo phận Cần Thơ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cùng đoàn công tác cũng đã đến thăm Nhà hưu dưỡng Linh mục Giáo phận TP Cần Thơ, tặng quà nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ Tri Bửu Thiên.

Đoàn thăm và tặng quà Giám mục Tri Bửu Thiên, nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ

Phó Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ Tri Bửu Thiên cho các hoạt động tôn giáo, gắn kết với chính quyền địa phương, lan tỏa tinh thần đoàn kết dân tộc, sống tốt đời đẹp đạo trong toàn thể đồng bào Công giáo của Giáo phận Cần Thơ; chúc nguyên Giám mục Giáo phận Cần Thơ và các linh mục trong nhà hưu dưỡng đón mùa Giáng sinh vui tươi, an lành.

Nhân dịp này, Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tặng hoa và chúc mừng Lễ Giáng sinh 2025 Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ.

Phó trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Trần Thị Minh Nga tặng hoa chúc mừng Tòa Giám mục Giáo phận Cần Thơ

Theo Ban Tôn giáo Chính phủ