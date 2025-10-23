Các địa phương trên cả nước đang triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, một nhiệm vụ trọng tâm trong tiến trình cải cách hành chính và chuyển đổi số quốc gia. Mục tiêu là hình thành hệ thống thông tin đất đai tập trung, thống nhất, đồng bộ và đa mục tiêu, có khả năng kết nối, chia sẻ dữ liệu trên toàn quốc.

Tuy nhiên, việc triển khai cũng gây ra ý kiến trái chiều khi một số địa phương yêu cầu người dân nộp bản photo sổ đỏ. Trong khi đó, tại một thành phố, dữ liệu đất đai đã được cập nhật đến 80%, nhưng người dân không phải nộp bản photo sổ đỏ.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế. Ảnh: T.K

Chia sẻ với PV VietNamNet về việc làm sạch dữ liệu đất đai, ông Nguyễn Thanh Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, cho biết thành phố đã thực hiện việc này bài bản.

TP Huế đã có dữ liệu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) của người dân và đang đối soát với Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06 - Bộ Công an), hiện đạt hơn 80%. Do đó, thành phố không yêu cầu người dân nộp bản photo sổ đỏ, mà chính quyền trực tiếp đối chiếu dữ liệu.

Ông Bình cho biết, sau khi đối soát, nếu phát hiện dữ liệu sổ đỏ của người dân không trùng khớp với cơ sở dữ liệu dân cư của C06, hồ sơ sẽ được chuyển về các xã, phường để kiểm tra lại. Theo ông, việc yêu cầu người dân nộp sổ đỏ là không cần thiết và phiền hà, vì chính quyền đã có dữ liệu khi cấp sổ đỏ.

“Ở TP Huế, chính quyền phải đến tận nhà người dân để đối soát, chứ không bắt người dân chạy đi nộp sổ đỏ gây phiền hà,” ông Bình nói.

Hiện TP Huế đứng thứ 2 cả nước về chỉ số chuyển đổi số, theo công bố của Bộ KH&CN ngày 21/10/2025. Thành phố cũng dẫn đầu về chính phủ số với ứng dụng Huế S, kết nối hiệu quả giữa chính quyền và người dân.

Hầu hết phản ánh, thắc mắc của người dân được gửi qua ứng dụng Huế S và giải quyết nhanh chóng, minh bạch. Mô hình chính phủ số của TP Huế đã nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế, đồng thời được nhiều địa phương học tập để triển khai tại địa phương mình.

Thông tin với VietNamNet, ông Mai Văn Phấn, Phó cục trưởng Cục Quản lý Đất đai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết hiện Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các địa phương đang phối hợp làm sạch dữ liệu đất đai. Tuy nhiên, cách thức thực hiện còn tùy thuộc vào từng địa phương.

Theo ông Phấn, với những nơi đã có dữ liệu, người dân có thể cập nhật từ bất cứ đâu, không giới hạn theo địa giới hành chính, và không cần nộp thêm các giấy tờ liên quan như hồ sơ cấp đất.

Ông Mai Văn Phấn cho biết, tại nhiều địa phương, dữ liệu đất đai được hình thành qua nhiều giai đoạn, dẫn đến tình trạng phân tán. Thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũng thay đổi theo thời kỳ do khác biệt trong các quy định pháp lý, trong khi hồ sơ lưu trữ tại cơ quan nhà nước không phải lúc nào cũng đầy đủ.

Để đơn giản hóa thủ tục hành chính cho người dân, cần sự phối hợp giữa người dân và chính quyền trong việc làm sạch dữ liệu đất đai.

Hiện Bộ Công an phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng tiện ích tích hợp trên ứng dụng VNeID, cho phép người dân tự cung cấp, kiểm tra và xác thực thông tin về quyền sử dụng đất, nhà ở. Đây là một phần trong chiến dịch làm giàu và làm sạch cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.