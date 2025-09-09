Ngày 8/9, trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Ngày Quốc gia Việt Nam tại Triển lãm Thế giới EXPO 2025 tại Nhật Bản, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến thăm, gặp gỡ ông Kato Hirosuke - Chủ tịch Hội hữu nghị Nhật - Việt tại Osaka.

Tại buổi gặp gỡ, bà Nguyễn Thị Thanh Lịch thông tin về chủ trương sáp nhập từ 64 tỉnh thành còn 34 tỉnh, thành của Việt Nam; trong đó, sự hợp nhất hai tỉnh Bình Định và Gia Lai để thành tỉnh Gia Lai mới không chỉ là sáp nhập đơn vị hành chính mà còn để mở ra không gian phát triển mới.

Bà Lịch đồng thời giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Gia Lai mới; trong đó, bà Lịch nhấn mạnh sân bay Phù Cát đang được nâng cấp thành sân bay quốc tế để sẵn sàng đón khách khắp thế giới; thông tin danh mục của các dự án mời gọi đầu tư, các dự án nông nghiệp công nghệ cao. Bà cũng trao đổi về một số định hướng hợp tác với Hội hữu nghị Nhật-Việt trong thời gian tới, nhằm tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa tỉnh Gia Lai và thành phố Kansai nói riêng cũng như với các đối tác Nhật Bản nói chung.

Bà cũng trân trọng chuyển lời thăm hỏi, lời mời của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đến ông Kato Hirosuke sang thăm, làm việc với tỉnh trong thời gian gần nhất, đồng thời bày tỏ mong muốn ông tiếp tục hỗ trợ quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của Gia Lai và làm cầu nối giới thiệu các nhà đầu tư đến tìm hiểu cơ hội hợp tác tại tỉnh.

Tỉnh Gia Lai tin tưởng, với sự đồng hành và hỗ trợ của Hội hữu nghị Nhật - Việt, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa 2 bên sẽ ngày càng bền chặt, đóng góp tích cực vào tình hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Đáp lời, ông Kato Hirosuke bày tỏ vinh dự khi được lãnh đạo tỉnh Gia Lai quan tâm, đồng thời cho biết thời gian qua, Hội hữu nghị Nhật - Việt đã nỗ lực quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam nói chung và của Gia Lai nói riêng, qua đó kêu gọi doanh nghiệp Nhật Bản đến tìm hiểu cơ hội đầu tư.

Thực tế, nhiều doanh nghiệp và một số trường đại học của Nhật Bản đã đến tỉnh hợp tác đầu tư, phát triển sản xuất kinh doanh, liên kết đào tạo, xuất khẩu lao động và bước đầu mang lại hiệu quả.

Nhận lời mời của lãnh đạo tỉnh Gia Lai, ông Kato Hirosuke cam kết sẽ cùng các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến gỗ xuất khẩu và một số trường đại học ở Nhật Bản sang thăm, làm việc với tỉnh để tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư trong thời gian tới. Ông mong muốn lãnh đạo tỉnh tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Nhật Bản đến đầu tư tại Gia Lai.

Đình Sơn