Chiều 10/1, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) phối hợp với các đơn vị tổ chức Hội nghị toàn thể Liên minh Niềm Tin Số lần thứ I.

Hội nghị có sự tham dự của gần 200 đại biểu đến từ các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số, tổ chức xã hội, cùng đông đảo nghệ sĩ, người có ảnh hưởng (KOL) và nhà sáng tạo nội dung là thành viên của Liên minh.

Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống

tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Đình Hiếu

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nguyễn Hồng Quân, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Phó Chủ tịch Liên minh Niềm Tin Số, cho biết các thành viên của Liên minh mang sứ mệnh kiến tạo, dẫn dắt và bảo vệ niềm tin trong môi trường số.

Ông nhấn mạnh: “Niềm tin chưa bao giờ trở nên cấp bách như hiện nay. Chỉ trong vài giây, thông tin sai lệch có thể lan truyền tới hàng triệu người; chỉ với một cú nhấp chuột, người dùng có thể trở thành nạn nhân lừa đảo, đánh mất cảm giác an toàn. Vì vậy, hội nghị không chỉ là sự kiện, mà còn là dịp để cùng tìm lời giải cho câu hỏi: làm thế nào xây dựng, gìn giữ và phát triển bền vững niềm tin trong môi trường số?”

Các đại biểu biểu quyết thông qua các văn kiện quan trọng của Liên minh. Ảnh: Đình Hiếu

Tại hội nghị lần thứ nhất, ban tổ chức đã đánh giá kết quả hoạt động của Liên minh thời gian qua, kiện toàn cơ cấu tổ chức, đồng thời thống nhất phương hướng và chương trình hành động cho năm 2026.

Ra mắt Hội đồng Lãnh đạo Liên minh Niềm Tin Số. Ảnh: Đình Hiếu

Theo ban tổ chức, năm 2026 là giai đoạn then chốt của không gian số khi trí tuệ nhân tạo (AI) tác động ngày càng sâu rộng đến hành vi, nhận thức và niềm tin xã hội. Trước nguy cơ gia tăng của tin giả, lừa đảo và xâm hại trực tuyến, Liên minh sẽ tập trung xây dựng chuẩn mực hành vi có trách nhiệm, đồng thời triển khai các chương trình, mô hình cụ thể nhằm giúp cộng đồng nhận diện, phòng ngừa và ứng phó hiệu quả với các rủi ro trên môi trường số.

Cụ thể, trong năm 2026, Liên minh Niềm tin Số sẽ xây dựng đại sứ AI nhằm hỗ trợ kiểm chứng tin giả và truyền tải kiến thức an toàn số; triển khai chương trình kiểm chứng tin giả để hình thành mạng lưới cộng đồng kiểm chứng trên toàn quốc; đồng thời tổ chức chương trình “Không một mình – Cùng nhau an toàn trực tuyến 2026” nhằm xây dựng các “điểm trạm trực tuyến” hỗ trợ trẻ em, cùng nhiều chương trình thiết thực khác.