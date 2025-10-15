Ngày 15/10, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM cho biết đã phối hợp Công an phường Bình Tiên kịp thời giải cứu N.L.M.Đ., sinh viên một trường đại học trên địa bàn, khỏi một vụ lừa đảo tinh vi qua hình thức "bắt cóc online".

Trước đó, sáng 10/10, ông L. – cha của Đ. – nhận cuộc gọi từ một người tự xưng là "thầy Khang", thông báo con trai ông vừa "trúng học bổng du học Trung Quốc" và yêu cầu chuyển 475 triệu đồng để "chứng minh thu nhập". Nghi ngờ bị lừa khi không liên lạc được với con, ông L. đến công an trình báo.

Vào cuộc điều tra, cảnh sát xác định nam sinh đang thuê phòng tại một khách sạn ở phường Bàn Cờ, TPHCM. Khi lực lượng chức năng tiếp cận, Đ. trong tình trạng hoảng loạn, đã cắt liên lạc với người thân theo yêu cầu của nhóm lừa đảo. Công an buộc phải phá cửa để giải cứu.

Nam sinh viên N.L.M.Đ. được giải cứu trong khách sạn. Ảnh: CA

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy nhóm đối tượng giả danh giáo viên, dụ nạn nhân rời khỏi nơi ở với lý do "xác minh hồ sơ du học", sau đó yêu cầu thuê khách sạn, tự quay video, gửi định vị và cắt liên lạc với gia đình để tạo hiện trường giả. Song song đó, chúng liên hệ với người nhà, yêu cầu chuyển tiền.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo qua mạng như "bắt cóc online", "xác minh tài chính", "trúng học bổng"... Khi nhận được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển tiền, cần xác minh kỹ hoặc báo ngay cơ quan chức năng.

Mọi hoạt động xác minh, điều tra, xử lý vi phạm pháp luật chỉ được thực hiện trực tiếp tại trụ sở công an, không thông qua điện thoại, mạng xã hội hay ứng dụng trực tuyến.