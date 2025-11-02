Theo Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TPHCM), thời gian gần đây, đơn vị liên tục ghi nhận nhiều vụ lừa đảo kiểu mới nhắm vào giới trẻ và phụ huynh. Nếu trước đây các đối tượng thường giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát để đe dọa, thì nay chúng chuyển sang lợi dụng niềm tin, ước mơ du học và tâm lý hiếu học của học sinh, sinh viên.

Giả mạo học bổng du học, thao túng tâm lý, chiếm đoạt tiền tỷ

Công an TPHCM cảnh báo, thủ đoạn lừa đảo này đang gây thiệt hại lớn và có dấu hiệu của một đường dây chuyên nghiệp, khi các tài khoản nhận tiền trong nhiều vụ việc đều mang tên giống nhau.

Mới đây, ngày 28/10, ông H.N.L. đến trình báo việc con gái là H.K.L. (SN 2006, sinh viên Trường Y) bị lừa đảo và mất liên lạc.

Theo trình bày của ông L., một ngày trước đó, con gái ông yêu cầu gia đình chuyển 1 tỷ đồng để “đóng lệ phí và chứng minh tài chính” cho chương trình “học bổng du học Canada”. Tin tưởng con, ông L. đã chuyển tiền. Sau đó, H.K.L. tiếp tục chuyển toàn bộ số tiền này vào tài khoản ngân hàng mang tên Lê Quang Linh.

Một nữ sinh bị 'bắt cóc online' được Công an TPHCM giải cứu mới đây. Ảnh: CA

Khi các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển thêm 1 tỷ đồng để “chuộc người”, ông L. mới nhận ra bị lừa và trình báo công an.

Qua điều tra, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu nữ sinh H.K.L. tại một phòng trọ trên đường Lã Xuân Oai, phường Tăng Nhơn Phú. H.K.L. khai, cô bị các đối tượng thao túng tâm lý, điều khiển từ xa qua mạng xã hội khiến bản thân tin rằng mình đang thực hiện thủ tục du học hợp pháp.

Một vụ khác, sáng 29/10, em N.C.M.T. (sinh năm 2007, sinh viên một trường đại học tại TPHCM) nói với gia đình là đi học. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, gia đình bất ngờ nhận được hình ảnh nhạy cảm của em qua Zalo, kèm lời đe dọa nếu không chuyển 200 triệu đồng, những hình ảnh này sẽ bị phát tán.

Gia đình nữ sinh đã trình báo công an. Khi vào cuộc, lực lượng chức năng nhanh chóng phát hiện T. đang lưu trú tại một khách sạn ở phường Chợ Lớn và đưa về làm việc.

T. khai, từ ngày 25 đến 28/10, em được các đối tượng liên hệ mời tham gia chương trình “học bổng du học Trung Quốc” và yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hồ sơ, phí thủ tục.

Gia đình đã chuyển tổng cộng 3,45 tỷ đồng cho T., sau đó T. chuyển toàn bộ số tiền này cho các đối tượng lừa đảo qua tài khoản mang tên Lê Quang Linh.

Công an TPHCM khuyến cáo gì?

Các vụ việc gần đây cho thấy, đối tượng lừa đảo lợi dụng lòng tin và tâm lý hiếu học, yêu cầu nạn nhân tự quay video, chụp hình, rời khỏi nhà, cắt liên lạc với gia đình, khiến phụ huynh lo sợ con bị bắt cóc thật và phải chuyển tiền.

Công an TPHCM khuyến cáo người dân, đặc biệt là phụ huynh có con em đang là học sinh, sinh viên, cần nâng cao cảnh giác.

Tuyệt đối không chuyển tiền theo bất kỳ yêu cầu nào liên quan đến “đóng học bổng” hay “phí du học” nếu chưa được xác minh qua nhà trường hoặc cơ quan có thẩm quyền.

'Bắt cóc online' ngày càng nhiều thủ đoạn tinh vi. Ảnh: CA

Người dân không nên tin tưởng hoàn toàn vào hình ảnh hay tin nhắn từ con em nếu có biểu hiện bất thường. Cần liên hệ trực tiếp với nhà trường, bạn bè, hoặc trình báo ngay công an địa phương.

Nhà trường cần tăng cường quản lý, điểm danh, đặc biệt với tân sinh viên. Nếu phát hiện sinh viên vắng mặt bất thường, cần thông báo ngay cho gia đình.

Phụ huynh nên chủ động xác thực thông tin học bổng qua website chính thức của trường đại học, đại sứ quán hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo, tuyệt đối không tin vào lời mời gọi trên mạng xã hội.

Công an TPHCM đưa ra thông điệp cảnh báo: "Một tin nhắn học bổng có thể là chiếc bẫy, một cuộc gọi yêu cầu chuyển tiền có thể là tội phạm. Cha mẹ – nhà trường – sinh viên hãy cùng cảnh giác, để không ai trở thành nạn nhân của tội phạm mạng".