Theo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Bùi Quyết Toán (51 tuổi), Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, được điều động và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến nhấn mạnh Đại tá Bùi Quyết Toán được đào tạo bài bản, có nhiều kinh nghiệm, trưởng thành từ cơ sở, từng kinh qua nhiều vị trí công tác trong lực lượng công an nhân dân, có bản lĩnh chính trị vững vàng, lập trường kiên định.

Đồng thời, Thứ trưởng Lê Văn Tuyến yêu cầu tân Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, duy trì nghiêm quy chế làm việc của Đảng ủy Công an tỉnh, tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ và hiện đại.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã trao quyết định cho Đại tá Bùi Quyết Toán.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Bùi Quyết Toán cam kết cùng tập thể Ban Thường vụ Công an tỉnh lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh Lai Châu.

Trước đó, đại diện Cục Tổ chức cán bộ đã thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Nguyễn Viết Giang, Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu giữ chức vụ Cục trưởng Cục Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc kể từ ngày 22/5.