Chiều nay, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm - ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Hải quân Việt Nam - đã tiếp Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev đến chào xã giao nhân dịp nhận nhiệm vụ Tùy viên quốc phòng Liên bang Nga tại Việt Nam.

Tham dự buổi tiếp có thủ trưởng Cục Hậu cần - Kỹ thuật cùng một số cơ quan Bộ Tư lệnh Hải quân.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm trao đổi với Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev

Tại buổi tiếp, Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm hoan nghênh Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev được bổ nhiệm, đồng thời bày tỏ tin tưởng trên cương vị mới, Đại tá sẽ là cầu nối quan trọng để triển khai hiệu quả các định hướng lớn và nội dung hợp tác quốc phòng giữa hai nước trong thời gian tới.

Phó Đô đốc Trần Thanh Nghiêm nhấn mạnh Việt Nam và Liên bang Nga có quan hệ hữu nghị truyền thống lâu đời, là đối tác chiến lược toàn diện của nhau. Với bề dày 75 năm, hợp tác quốc phòng luôn được lãnh đạo, nhân dân hai nước trân trọng, gìn giữ và dành sự quan tâm đặc biệt.

Cùng với sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam - Nga, hợp tác quốc phòng nói chung, hợp tác hải quân nói riêng không ngừng được củng cố, trở thành trụ cột quan trọng. Từ năm 2012, hai bên đã thiết lập cơ chế Nhóm công tác chung Việt - Nga về hợp tác trong lĩnh vực hải quân, đến nay đang phát huy hiệu quả tích cực. Tháng 9 vừa qua, Hải quân Việt Nam đã đón đoàn Phó Tổng Tư lệnh Hải quân Nga, tàu huấn luyện Smolny thăm Cảng Quốc tế Cam Ranh, minh chứng sinh động cho quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hải quân hai nước.

Tư lệnh Hải quân Việt Nam mong muốn trong thời gian tới, Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev sẽ tích cực hỗ trợ để thúc đẩy hợp tác giữa Hải quân Việt Nam và Nga đi vào chiều sâu, hiệu quả, xứng đáng là điểm sáng trong hợp tác quốc phòng song phương. Hai bên sẽ tập trung vào các lĩnh vực huấn luyện, đào tạo, thăm cảng, cũng như trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Đại tá Sergey Vladimirovich Belosludtsev bày tỏ cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Tư lệnh Hải quân Việt Nam, khẳng định sẽ tiếp tục phát huy thành tích của những người tiền nhiệm, nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng hai bên để thúc đẩy quan hệ quốc phòng nói chung và hợp tác hải quân nói riêng ngày càng phát triển.