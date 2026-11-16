Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền còn bị chiếm đoạt. Trong đó, Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm bồi thường hơn 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ hơn 510 tỷ đồng.

Chiều 16/11, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm đối với Phó Đức Nam (Mr Pips), Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter), Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và 185 bị cáo khác trong cùng vụ án.

Nhận định của HĐXX cho rằng, các bị cáo do Phó Đức Nam cầm đầu đã xây dựng đường dây lừa đảo đầu tư chứng khoán, ngoại hối không được cấp phép, thao túng việc thắng thua của nhà đầu tư.

Đặc biệt, các bị cáo đã lợi dụng tâm lý sợ mất tiền sau mỗi lần đầu tư để lôi kéo nạn nhân tiếp tục rót thêm tiền, khiến số tiền bị mất càng lớn, nhiều gia đình kiệt quệ.

Theo HĐXX, vụ án này là điển hình của tội phạm có tổ chức, mỗi đối tượng là một mắt xích quan trọng. Hành vi của các đối tượng lừa đảo trước tiếp tục là tiền đề cho đối tượng sau tiếp tục lừa đảo.

Hành vi của các đối tượng xâm phạm nghiêm trọng đến tài sản, sức khoẻ, tinh thần, làm xáo trộn, tan nát gia đình của nhiều người bị hại, gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội. Do đó, cần phải có bản án nghiêm minh mới đảm bảo răn đe, phòng ngừa chung.

Phó Đức Nam tại phiên tòa. Ảnh: CTV

Theo HĐXX, còn nhiều hành vi của các bị cáo khác, còn nhiều bị hại bị chiếm đoạt tiền nhưng chưa được làm rõ. HĐXX đề nghị cơ quan điều tra (CQĐT) tiếp tục làm rõ ở giai đoạn 2 của vụ án.

HĐXX đề nghị CQĐT tiếp tục làm rõ hành vi của các đối tượng thuộc bộ phận của Bùi Trung Đức và của các đối tượng khác để tránh bỏ lọt tội phạm, nhằm khắc phục triệt để hậu quả vụ án.

Đến thời điểm hiện tại, HĐXX đã nhận được 115 đơn của các cá nhân đề nghị được xác định là bị hại trong vụ án. Tuy nhiên, do giới hạn xét xử, HĐXX chưa thể đưa những người này tham gia tố tụng vì cần có thời gian kiểm chứng các thông tin do họ cung cấp.

HĐXX đã chuyển các đơn này đến Công an TP Hà Nội. Đồng thời, HĐXX đề nghị những người bị chiếm đoạt tiền tại các sàn giao dịch khác liên hệ với Công an thành phố để được bảo vệ quyền lợi hợp pháp.

Về dân sự, HĐXX buộc các bị cáo phải liên đới bồi thường cho các bị hại số tiền còn bị chiếm đoạt. Cụ thể, bị cáo Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ phải liên đới bồi thường phần lớn số tiền đã chiếm đoạt, trong đó Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm hơn 822 tỷ đồng, Lê Khắc Ngọ chịu trách nhiệm hơn 510 tỷ đồng.

Các bị cáo là đồng phạm, tham gia trực tiếp trong hệ thống của Phó Đức Nam phải chịu trách nhiệm trong phạm vi số tiền lương/thưởng/hoa hồng đã nhận, tổng cộng hơn 297 tỷ đồng, bởi đó đều là tiền có nguồn gốc chiếm đoạt của các bị hại.

Các bị cáo là đồng phạm/liên quan khác cùng phải chịu trách nhiệm với Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ trong phạm vi số tiền đã nhận, số tài sản đã thu giữ, phong tỏa.

HĐXX quyết định tiếp tục phong tỏa các tài sản liên quan đến vụ án để đảm bảo thi hành án. Trong đó, 74 bất động sản tiếp tục bị phong tỏa; 36 túi, ví hàng hiệu và 70 đồng hồ bị tạm giữ từ giai đoạn điều tra. Ngoài ra, 35 ô tô cùng tiền, vàng cũng tiếp tục bị tạm giữ để phục vụ công tác thi hành án trong giai đoạn 2 của vụ án.

Về số tiền mà bố mẹ Mr Pips bỏ ra để “chạy” bệnh án tâm thần cho con trai, HĐXX quyết định tịch thu sung quỹ nhà nước.