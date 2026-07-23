Cụ thể, bà B. T.L., là giáo viên mầm non cho biết, từ năm 2014 đến hết tháng 12/2023 bà công tác tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và được hưởng các chế độ theo Nghị định 116/2010 và Nghị định 76/2019 của Chính phủ, gồm phụ cấp thu hút, phụ cấp ưu đãi và phụ cấp công tác lâu năm ở mức 0,5.

Tuy nhiên, trong thời gian này bà chưa được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định.

Đến tháng 1/2024, địa bàn nơi bà công tác không còn thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn nên giáo viên, nhân viên nhà trường dừng hưởng các chế độ theo Nghị định 76/2019.

Chế độ trợ cấp lần đầu đối với giáo viên công tác ở vùng đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Nghị định 76/2019 của Chính phủ. Ảnh minh họa: Thạch Thảo.

Đầu năm 2026, sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, địa bàn nơi bà công tác lại được xác định là vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Bà L. băn khoăn, liệu mình có thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu theo Nghị định 76/2019 hay không.

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nội vụ cho biết, hiện nay chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thực hiện theo Nghị định 76/2019.

Theo Bộ Nội vụ, khoản 2 Điều 1 của Nghị định quy định về phạm vi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Điều 2 quy định đối tượng áp dụng; Điều 6 quy định trợ cấp lần đầu được chi trả ngay và chỉ thực hiện một lần duy nhất trong suốt quá trình công tác tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, do cơ quan tiếp nhận công tác chi trả.

Bên cạnh đó, Điều 13 của Nghị định quy định về thời gian thực tế làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ tính hưởng các chế độ phụ cấp, trợ cấp.

Đối với trường hợp cụ thể của bà L., Bộ Nội vụ đề nghị bà liên hệ sở nội vụ tỉnh/thành hoặc cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại địa phương để được xem xét, hướng dẫn theo thẩm quyền trên cơ sở hồ sơ và quá trình công tác thực tế.