Một viên chức ngành giáo dục có 9 năm 4 tháng công tác, đóng bảo hiểm xã hội liên tục phản ánh việc được xếp lại lương từ bậc 1 sau khi trúng tuyển vào vị trí giáo viên tiếng Anh tại chính đơn vị đang công tác.

Theo phản ánh, người này trước khi trúng tuyển vị trí giáo viên tiếng Anh năm 2025 là viên chức thư viện, hưởng lương giáo viên tiểu học hạng III, bậc 2/9, hệ số 2,67. Sau khi trúng tuyển vào vị trí giáo viên tiếng Anh tại cùng đơn vị, người này được xếp lại lương từ bậc 1/9, hệ số 2,34 và phải thực hiện thời gian tập sự.

Việc bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được thực hiện theo quy định mới tại Nghị định 93/2026. Ảnh minh hoạ.

Viên chức đặt câu hỏi liệu 9 năm 4 tháng công tác và đóng bảo hiểm xã hội liên tục có được tính để xem xét xếp lương hay không, hay bắt buộc phải xếp lại từ bậc 1.

Đồng thời, trường hợp đang là viên chức nhưng tham gia tuyển dụng lại vào vị trí giáo viên tại cùng đơn vị được xác định là tuyển dụng mới hoàn toàn hay chuyển vị trí việc làm trong nội bộ? Sau khi hoàn thành 5 tháng tập sự, việc xếp lương bậc 1 có phù hợp quy định nếu chưa tính thời gian đóng BHXH trước đó?

Trả lời vấn đề này, Bộ Nội vụ cho hay, tại Điều 4 Thông tư 05/2024 của Bộ Nội vụ có nêu về tiêu chuẩn, điều kiện xét thăng hạng và xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm viên chức kể từ ngày 7/12/2023. Tuy nhiên, từ ngày 31/3/2026, Chính phủ đã ban hành Nghị định 93/2026 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà giáo.

Đáng chú ý, khoản 5 Điều 4 Nghị định 93 quy định Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm quy định việc bổ nhiệm và xếp lương đối với chức danh nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi điều chỉnh của nghị định.

Như vậy, đối với trường hợp nhà giáo thuộc diện áp dụng quy định mới, việc bổ nhiệm chức danh và xếp lương không chỉ căn cứ vào các quy định trước đây về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức mà còn phải thực hiện theo quy định chuyên ngành về nhà giáo.