Cụm mô hình, pano, biểu ngữ, tranh cổ động, cờ phướn, băng rôn... chào mừng Đại hội lần thứ 14 của Đảng được dựng và treo tràn ngập đường phố Hà Nội những ngày này.

Hình ảnh tại vườn hoa Mai Xuân Thưởng.

Tấm pano khổ lớn với dòng chữ "Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng Cộng sản Việt Nam" trước trụ sở UBND TP Hà Nội thu hút nhiều người dân và du khách tới check-in.

Cụm mô hình 3D bên hồ Hoàn Kiếm. Đây là vị trí nhìn về phía tượng đài Lý Thái Tổ, nơi thường đặt mô hình biểu tượng cổ động mỗi khi diễn ra sự kiện quan trọng của đất nước.

Mô hình chào mừng Đại hội bên đường Điện Biên Phủ.

Công nhân trang trí lắp đặt và tưới các chậu hoa trạng nguyên, hoa cúc dưới chân tượng đài Lê-nin. Từ nay cho đến khi bế mạc Đại hội, cứ 10 ngày, hoa lại được thay mới.

Người đi đường qua ngã tư Tràng Tiền - Hàng Bài có thể dễ dàng quan sát các tấm pano, tranh cổ động chào mừng Đại hội 14.

Phía trước trụ sở Ngân hàng Nhà nước.

Nút giao Độc Lập - Điện Biên Phủ.

Hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh và cờ Đảng cùng biểu ngữ cổ động Đại hội 14 được đặt dọc đại lộ Thăng Long, đoạn gần Trung tâm hội nghị quốc gia.

800m2 trước cửa Trung tâm hội nghị quốc gia đang được đặt các chậu cây dứa cảnh nến.

Khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và phố Tràng Tiền.

Các dải cờ đẹp rực rỡ trong nắng tại trung tâm phường Hoàn Kiếm, Ba Đình.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 19 đến 25/1 tại Hà Nội.