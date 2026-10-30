VKSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 7 bị can sao chép trái phép hàng chục nghìn bộ phim, thu 315 tỷ đồng, trong đó có ông Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PIXEL PERFECT).

Trong số những người bị truy tố, bị can Nguyễn Đình Minh Khoa (SN 1988, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH PIXEL PERFECT), Nguyễn Trung Anh (lập trình viên), Nguyễn Đình Xuân (cựu Kế toán trưởng Công ty TNHH PIXEL PERFECT), Nguyễn Hoàng Thanh (ở Hà Nội) bị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan và Rửa tiền.

Các bị can Doãn Thành Luân (nhân viên Công ty TNHH PIXEL PERFECT), Nguyễn Khương Duy (ở Bắc Ninh), Nguyễn Phước Toàn (ở Đắk Lắk) bị truy tố về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Cáo trạng thể hiện, với động cơ thu lợi bất chính, mặc dù không xin phép, không được phép của chủ thể quyền tác giả, của tác phẩm phim nhưng bị can Nguyễn Đình Minh Khoa đã cùng với các đồng phạm thống nhất xây dựng các trang web phát miễn phí phim hoạt hình (anime), phim chiếu rạp, phim truyền hình sao chép trái phép để thu hút người xem, qua đó được nhận tiền quảng cáo trên các trang web này.

Khi người dùng truy cập các trang web chiếu “phim lậu” để xem phim, các cửa sổ quảng cáo sẽ tự động hiện lên. Số tiền quảng cáo của nhóm Khoa nhận được phụ thuộc vào lượng truy cập của người xem.

Nền tảng Propeller Ads thu tiền của khách hàng quảng cáo, sau đó nền tảng quảng cáo Propeller Ads thanh toán 12,85 triệu USDT (tương đương 12,85 triệu USD; quy đổi khoảng 315,3 tỷ đồng) tiền quảng cáo vào ví điện tử USDT.

Để kiếm được số tiền trên, từ giữa năm 2019- 3/2026, Duy nhận được sự giúp sức của các bị can Nguyễn Phước Toàn, Doãn Thành Luân, đã sao chép trái phép 26.000 bộ phim truyền hình, 7.500 bộ phim hoạt hình phát trên các trang web.

Cáo trạng cho rằng sau khi trừ các chi phí, Khoa, Trung Anh và Xuân mỗi người hưởng lợi trái phép 50 tỷ đồng; Thanh hưởng lợi hơn 51 tỷ đồng; Doãn Thành Luân được hưởng lợi trái phép số tiền 3,7 tỷ đồng; Nguyễn Khương Duy: 1,77 tỷ đồng; Nguyễn Phước Toàn hưởng lợi 418 triệu đồng.

Để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền, tài sản do mình phạm tội mà có, các bị can đã sử dụng số tiền này để mua bất động sản, mua ô tô, cấu thành tội Rửa tiền. Cáo trạng xác định, Khoa rửa tiền hơn 24 tỷ đồng, Xuân dùng hơn 10 tỷ đồng, Thanh dùng 7,6 tỷ đồng và Trung Anh sử dụng gần 7 tỷ đồng.