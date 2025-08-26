Hội thảo quốc gia "Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: Thực trạng, thách thức và giải pháp" diễn ra sáng nay tại Hà Nội.

Hội thảo là dịp để các bên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng và giải pháp có tính khả thi, mang tính đột phá nhằm khắc phục khó khăn, bất cập hiện nay trong công tác giáo dục và đào tạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi.

Toàn cảnh hội thảo. Ảnh: VGP/Đức Tuân

Thiết kế cơ chế đặc thù nhằm nâng cao chất lượng, không hạ chuẩn

Phát biểu tại hội thảo, Phó Thủ tướng Lê Thành Long khẳng định, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi là tương đối toàn diện. Chúng ta cùng lúc thụ hưởng hai nhóm chính sách: dành riêng cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi; chính sách giáo dục chung.

Quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là tạo cơ hội bình đẳng để học sinh ở vùng khó khăn tiếp cận nền giáo dục, đồng thời thiết kế cơ chế đặc thù nhằm nâng dần chất lượng, không hạ chuẩn chung.

Theo Phó Thủ tướng, chính sách đã bao quát từ học sinh, giáo viên đến nhà quản lý giáo dục; từ đầu tư cơ sở vật chất đến chế độ hỗ trợ. Hệ thống trường lớp được quan tâm đầu tư.

Đến năm 2025, vùng dân tộc thiểu số có hơn 20.000 trường học, tăng 1.500 trường so với năm 2015, trong đó trường dân tộc nội trú tăng thêm 109 trường.

Nhiều trường dân tộc nội trú đạt tỷ lệ học sinh tốt nghiệp 100%; tỷ lệ chung chỉ thấp hơn mặt bằng cả nước 1–1,5%. Khoảng 60% học sinh trường nội trú thi đỗ đại học.

Đây là những kết quả cụ thể, minh chứng cho nỗ lực đầu tư và chính sách đúng hướng.

Tuy nhiên, công tác giáo dục và đào tạo vùng dân tộc thiểu số và miền núi vẫn còn nhiều hạn chế, khó khăn như: Mạng lưới trường lớp chưa đồng bộ, chất lượng giáo dục chưa đồng đều, tỷ lệ học sinh học tiếp sau trung học cơ sở còn thấp so với mặt bằng chung cả nước. Cơ sở vật chất và thiết bị dạy học còn thiếu thốn. Nhìn chung, học sinh và giáo viên ở vùng dân tộc thiểu số, miền núi vẫn còn thiệt thòi so với các vùng khác trong cả nước.

Phó Thủ tướng Lê Thành Long phát biểu tại hội thảo. Ảnh: VGP/Đức Tuân



Chính sách mới phải có tính đột phá

Phó Thủ tướng lưu ý, hiện có khá nhiều chính sách, cần rà soát lại, tránh trùng lặp, chồng chéo, đồng thời đánh giá kỹ những chính sách đã ban hành nhưng chưa triển khai hiệu quả để tìm nguyên nhân. Chính sách mới phải thực sự có tính đột phá.

Sắp tới, Bộ Chính trị sẽ thông qua nghị quyết về một số giải pháp đột phá trong phát triển giáo dục và đào tạo, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến đầu tư cho giáo dục vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Chẳng hạn, sẽ xây dựng thêm 248 trường nội trú ở khu vực biên giới, hiện thực hóa việc hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh ở một số địa bàn...

“Cần tính toán, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp khoa học, hợp lý, đặc biệt gắn với chính quyền địa phương 2 cấp. Trường lớp có nơi thừa, cũng có những nơi thiếu; có những chỗ thì cơ sở vật chất chưa bảo đảm. Chúng ta hãy xem xét, chỗ nào thiếu thì xây mới, chỗ nào có sẵn thì nâng cấp để có một hệ thống trường, lớp đảm bảo yêu cầu", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Cùng với đó, cần tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục qua bồi dưỡng giáo viên; đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, coi đây là cú hích quan trọng để cải thiện chất lượng giáo dục vùng khó khăn.