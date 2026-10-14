Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu các tỉnh, thành rà soát, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp, từ đó kịp thời điều chỉnh với những cơ sở vượt khả năng quản trị.

Tại Thông báo số 523 kết luận cuộc họp về tiến độ sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và tình hình, tiến độ triển khai xây dựng và vận hành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trực tiếp về kết quả sắp xếp và vận hành các cơ sở giáo dục.

Theo đó, các địa phương cần rà soát toàn bộ cơ sở giáo dục quy mô lớn, nhiều cấp học, nhiều phân hiệu, nhiều điểm trường, địa bàn rộng, nhất là đối với 114 cơ sở có trên 100 lớp; kịp thời điều chỉnh phù hợp đối với những cơ sở vượt khả năng quản trị, ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn hoặc quyền học tập của học sinh. Việc này phải hoàn thành trong tháng 10.

Các địa phương cũng phải bảo đảm các điều kiện vận hành của cơ sở giáo dục sau sắp xếp, bàn giao và quản lý tài chính, tài sản, hồ sơ, dữ liệu của nhà trường, con dấu, tài khoản, mã trường, cơ sở vật chất, phân định trách nhiệm tại các phân hiệu, điểm trường và các điều kiện bảo đảm an toàn, chất lượng giáo dục theo quy định; hoàn thành trong tháng này.

Trường Tiểu học Nha Trang thành "siêu trường" với 10.500 học sinh, 287 lớp.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các đia phương khẩn trương hoàn thành việc bố trí cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên theo Nghị quyết 37/2026/NQ-CP của Chính phủ. Địa phương cần có phương án xử lý dứt điểm đối với số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy; cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí. Kết quả thực hiện phải được báo cáo Bộ Nội vụ, Bộ GD-ĐT. Trường hợp chưa hoàn thành, địa phương phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan và đề xuất cụ thể thời hạn hoàn thành, gửi 2 bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/10.

Trong thông báo kết luận, Phó Thủ tướng cũng ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của Bộ GD-ĐT, các bộ, cơ quan và địa phương trong việc triển khai thực hiện việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập và xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền; đạt được những kết quả tích cực bước đầu.

Trong đó, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành phương án sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giảm được 18.975 đầu mối cơ sở giáo dục công lập (tương đương 50,6%), vượt mức mục tiêu tối thiểu 30%; cơ cấu lại đội ngũ nhà giáo, tăng cường nhân lực trực tiếp giảng dạy với 28.217 cán bộ quản lý cơ sở giáo dục được chuyển sang công tác giảng dạy; hoạt động giáo dục của các cơ sở sau sắp xếp cơ bản được duy trì ổn định, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Việc xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp các xã biên giới được các bộ, ngành, địa phương tích cực triển khai, nỗ lực khắc phục khó khăn; đến nay 108 trường giai đoạn 1 đã tổ chức khai giảng phục vụ năm học 2026-2027, trong đó 40 trường đã hoàn thành 100% hạng mục; 121 trường khởi công giai đoạn 2 tại 17 tỉnh, thành phố đang được tập trung triển khai xây dựng theo quy định.

Bên cạnh kết quả đạt được, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn những hạn chế, khó khăn. Sau quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, một số cơ sở có quy mô rất lớn với nhiều phân hiệu, điểm trường dẫn đến khó khăn trong công tác quản trị nhà trường; vẫn còn một số cán bộ quản lý cơ sở giáo dục dự kiến chuyển sang giảng dạy, cán bộ quản lý và nhân viên chưa có phương án bố trí công việc; việc bàn giao tài chính, tài sản, dữ liệu và hoàn tất các thủ tục pháp nhân mới ở một số nơi thực hiện còn chậm.

Đối với các trường phổ thông nội trú liên cấp giai đoạn 1, vẫn còn nhiều trường chưa hoàn thành toàn bộ hạng mục, dẫn đến tình trạng vừa tổ chức dạy học vừa thi công. Việc triển khai nhiều dự án gặp khó khăn do khan hiếm vật liệu, nhân công, vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; quá trình vận hành các trường mới còn nhiều lúng túng, nhất là do thiếu hụt nhân lực quản sinh, tư vấn tâm lý, dinh dưỡng và giáo vụ.