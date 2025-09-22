Văn phòng Chính phủ vừa thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình về buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Khánh Hòa nhằm tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án trên địa bàn tỉnh này.

Theo kết luận, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình yêu cầu UBND tỉnh Khánh Hòa phải quán triệt, triển khai nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị và Chính phủ về việc xử lý dứt điểm các dự án còn khó khăn, tồn đọng.

Ông yêu cầu địa phương không để xảy ra tình trạng lãng phí kéo dài, không để xảy ra vi phạm, không đùn đẩy trách nhiệm giữa các cấp, các nhiệm kỳ và phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm trong công việc.

Phó Thủ tướng Thường trực cũng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa rà soát toàn diện danh mục các dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài, đảm bảo rà soát đầy đủ, không bỏ sót; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu cập nhật trên Hệ thống cơ sở dữ liệu của Ban Chỉ đạo 751.

Dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia bên bờ vịnh Nha Trang đang bỏ hoang. Ảnh: Xuân Ngọc

Đối với các dự án cần thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện phải tuân thủ đúng thẩm quyền theo quy định và tập trung vào các nội dung có dấu hiệu sai phạm liên quan đến khó khăn, vướng mắc.

Hoạt động thanh tra phải có cơ sở pháp lý, bảo đảm khách quan, công tâm, không bị lợi dụng để gây khó khăn cho doanh nghiệp; đồng thời làm rõ nội dung sai phạm, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức (nếu có) để đề xuất giải pháp khắc phục.

Về nội dung cụ thể tại một số dự án trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình gợi ý hướng dẫn xử lý.

Cụ thể, với dự án Trung tâm Bến du thuyền Hoàng Gia, tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo Công an tỉnh xin ý kiến Bộ Công an và VKSND Tối cao để xác định cách xử lý vật chứng và tài sản liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhằm có phương án xử lý phù hợp và đúng quy định pháp luật.

Đối với dự án Khách sạn Bạch Việt (Bavico), Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5 chỉ đạo thực hiện các bản án hình sự theo quy định pháp luật.

Riêng dự án Khu du lịch và giải trí Sông Lô, với những phức tạp kéo dài gần 30 năm, Phó Thủ tướng yêu cầu Thanh tra Chính phủ khẩn trương thanh tra để sớm có kết luận và tháo gỡ khó khăn cho dự án.

Đối với 12 dự án có đất ở không hình thành đơn vị ở, tỉnh cần đề xuất giải pháp xử lý vướng mắc, đảm bảo quyền lợi cho người dân đã thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Ngoài ra, đối với các dự án BT gặp khó khăn, ông đề nghị tỉnh cập nhật thông tin và phân loại giải pháp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, nhằm đảm bảo lợi ích hài hòa giữa Nhà nước và nhà đầu tư.