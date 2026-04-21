Sáng 21/4, giải trình trước Quốc hội tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội, liên quan vấn đề an toàn thực phẩm, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cho hay, Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị đã và đang đấu tranh không khoan nhượng đối với các hành vi vi phạm an toàn thực phẩm. Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm sai phạm, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục.

Tinh thần của Chính phủ là đấu tranh không có vùng cấm và không có ngoại lệ nhằm bảo vệ sức khỏe của nhân dân.

Mỗi năm lực lượng chức năng kiểm tra hơn 300.000 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, qua đó phát hiện và xử lý nhiều vụ vi phạm.

Bộ Công an đã triển khai nhiều chuyên án từ Trung ương đến địa phương nhằm triệt phá các đường dây, ổ nhóm vi phạm, trong đó có nhiều vụ án hình sự.

Chính phủ chỉ đạo Bộ Y tế hoàn thiện dự án Luật An toàn thực phẩm sửa đổi, dự kiến trình Quốc hội vào tháng 10. Chính phủ đang xây dựng đề án thành lập một cơ quan quản lý thống nhất về lĩnh vực này để tập trung đầu mối, tránh chồng chéo, phân tán, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm.

Chính phủ cũng có các giải pháp để bảo vệ các doanh nghiệp làm ăn chính đáng, bị ảnh hưởng bởi vấn nạn thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng.

Xây dựng lộ trình khám sức khỏe định kỳ cho toàn dân

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng cũng đã làm rõ kế hoạch triển khai phương án tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân theo tinh thần Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị.

Theo Phó Thủ tướng, sau khi Luật Khám bệnh, chữa bệnh được Quốc hội khóa 15 thông qua vào tháng 12/2025, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Y tế xây dựng các hướng dẫn chi tiết. Việc khám sức khỏe sẽ không thực hiện đại trà giống nhau mà tập trung vào các yêu cầu riêng biệt cho từng nhóm tuổi.

Trẻ em dưới 6 tuổi sẽ được tập trung theo dõi phát triển thể chất, tinh thần, dinh dưỡng và tiêm chủng. Học sinh sẽ được khám lâm sàng toàn diện và sàng lọc các yếu tố nguy cơ. Đối với người trưởng thành, ngoài khám lâm sàng còn thực hiện một số xét nghiệm cận lâm sàng cơ bản nhằm phát hiện sớm bệnh tật, đặc biệt là các bệnh không lây nhiễm.

"Các nội dung này hướng tới việc phát hiện sớm, tư vấn và theo dõi sức khỏe lâu dài cho người dân. Nguồn lực và kinh phí thực hiện được bố trí từ ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế và các nguồn vốn hợp pháp khác", Phó Thủ tướng cho hay.

Đối với các nhóm chưa tham gia bảo hiểm y tế, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí để tổ chức khám sàng lọc miễn phí.

Cũng theo Phó Thủ tướng, việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người dân đã được triển khai theo hướng có lộ trình, từng bước hoàn thiện về cơ chế, chuyên môn và tổ chức thực hiện. Hoạt động này góp phần chuyển dần sang phát hiện sớm, theo dõi sức khỏe thường xuyên và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương ban hành sớm nghị định để làm cơ sở pháp lý cho các địa phương triển khai thực hiện.