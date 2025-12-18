Sáng 18/12, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác của Chính phủ đã đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng gửi tới Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân cùng toàn thể các linh mục, chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo trong Tổng Giáo phận Huế lời chúc Giáng sinh an lành, hạnh phúc; chúc năm mới 2026 nhiều sức khỏe, niềm vui và tiếp tục gặt hái nhiều thành công.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đến thăm, chúc mừng Giáng sinh tại Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế. Ảnh: Ngọc Minh

Phó Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao vai trò và những đóng góp tích cực của Tổng Giám mục, các linh mục, tu sĩ trong việc vận động đồng bào Công giáo sống “tốt đời, đẹp đạo”, gắn bó, đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị địa phương trong phát triển kinh tế – xã hội, giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân, trong đó có đồng bào Công giáo, phải gánh chịu do đợt lũ lịch sử vừa qua, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Trong những thời điểm khó khăn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam càng được phát huy mạnh mẽ. Đồng bào các tôn giáo, trong đó có đồng bào Công giáo, đã tích cực chung tay hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, góp phần sớm ổn định đời sống và khôi phục sản xuất.

Thông tin về tình hình kinh tế – xã hội của đất nước, Phó Thủ tướng cho biết năm 2025, Chính phủ đã triển khai hiệu quả mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; kinh tế – xã hội tiếp tục phục hồi và phát triển tích cực, 15/15 chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong những kết quả quan trọng đó có sự đóng góp tích cực của các tôn giáo nói chung, của Tổng Giám mục và Tổng Giáo phận Huế nói riêng.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng động viên người dân đang sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai ở Lộc An. Ảnh: Ngọc Minh

Thay mặt Tổng Giáo phận Huế, Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân bày tỏ sự trân trọng và cảm ơn sâu sắc sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Chính phủ; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục vận động đồng bào Công giáo sống tốt đời, đẹp đạo, đồng hành cùng chính quyền và nhân dân địa phương trong xây dựng, phát triển TP Huế và đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng đoàn công tác đã đến thăm 2 hộ giáo dân có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi mưa lũ trên địa bàn thành phố; đồng thời kiểm tra tình hình xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại do thiên tai trong khuôn khổ “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Lộc An.