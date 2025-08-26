Sáng nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 5 lần thứ 4, sau khi bão đổ bộ vào đất liền Hà Tĩnh, Nghệ An chiều tối 25/8.

Báo cáo nhanh của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết, dự báo, đến 16h ngày 26/8, áp thấp nhiệt đới suy yếu và tan dần. Từ sáng sớm 26/8 đến sáng 27/8, khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, Sơn La, Lào Cai có mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ to trên 200mm.

Trong ngày 26/8, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh có mưa 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Nguy cơ cao sạt lở đất khu vực miền núi Bắc Bộ và từ Thanh Hóa - Hà Tĩnh. Lũ trên các sông ở Thanh Hóa, Nghệ An tiếp tục lên...

Báo cáo trung thực những vấn đề còn hạn chế trong khâu dự báo

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Nguyễn Duy Lâm cho biết, đến thời điểm này, tỉnh xác định không được chủ quan, tiếp tục theo dõi chặt chẽ hoàn lưu bão và mưa lớn, nhất là tại khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất còn cao. Các phương án, kịch bản ứng phó tại khu vực này vẫn được giữ nguyên, cùng với dự trữ nhu yếu phẩm và phương tiện để chủ động sơ tán, cứu hộ cứu nạn khi cần thiết.

Địa phương đề ra 5 nhóm nhiệm vụ cấp bách để khắc phục hậu quả của bão và ứng phó mưa lũ.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão lũ, sớm ổn định cuộc sống nhân dân. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị địa phương huy động hệ thống chính trị, đặc biệt là quân đội và công an, khẩn trương khắc phục ảnh hưởng; báo cáo trung thực những vấn đề còn hạn chế trong khâu dự báo, tổ chức phòng chống, huy động lực lượng và khắc phục để rút kinh nghiệm, tránh lặp lại ở các cơn bão sau.

"Những gì vượt quá khả năng của địa phương, phải báo cáo Chính phủ để kịp thời hỗ trợ, trong đó đặc biệt là vấn đề khôi phục hệ thống điện" - Phó Thủ tướng nói và nhấn mạnh "Hà Tĩnh đã làm tốt khâu ứng phó, thì bây giờ phải làm thật tốt khâu khắc phục để sớm ổn định cuộc sống cho nhân dân".

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung cho biết tỉnh tập trung chỉ đạo theo phương châm "4 tại chỗ", khắc phục thiệt hại ban đầu, ưu tiên giao thông, thông tin liên lạc, điện lực. Các lực lượng vũ trang, Quân khu 4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ động hỗ trợ nhân dân. Địa phương đồng thời triển khai khắc phục hậu quả về tài sản, công trình...

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Trong thời gian tới, Nghệ An tiếp tục theo sát diễn biến thời tiết, không chủ quan, vừa khắc phục vừa phòng ngừa. Trọng tâm là bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân, nhất là trước nguy cơ mưa lớn, lũ quét, sạt lở sau bão.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý địa phương cần tiếp tục theo dõi sát, huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân, không để bị động. Ông yêu cầu sử dụng thiết bị bay không người lái (drone) khảo sát các khu vực thủy điện, hồ đập, sông suối để dự báo sớm...

"Đất đai sau các đợt mưa lũ vừa rồi đã rất yếu, nguy cơ lũ quét, lũ ống và sạt lở là rất lớn, đề nghị Nghệ An tập trung chỉ đạo, kiểm tra ngay để có biện pháp phòng ngừa kịp thời" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn

Theo Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đây là lần đầu tiên hệ thống Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai theo Luật Phòng thủ dân sự.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đề nghị các Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, xã tiếp tục triển khai lực lượng khắc phục hậu quả, lấy quân sự làm nòng cốt tham mưu, phối hợp với Quân khu 4; chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, vật chất, nhất là ở hướng Tây, dưới sự điều hành của Sở chỉ huy tiền phương; bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, lương thực, thực phẩm cho các vùng bị chia cắt; bố trí cán bộ phụ trách, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng cứu hộ, cứu nạn.

Sau bão, các quân khu, ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, xã phải tổ chức rút kinh nghiệm, kiến nghị cụ thể lên Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Anh Tuấn báo cáo nhờ dự báo chính xác, công tác bảo đảm giao thông được triển khai theo đúng kịch bản.

Bộ Xây dựng khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các địa phương, công an, quân đội, bố trí thiết bị, vật tư, xăng dầu tại các điểm xung yếu để xử lý sự cố ngay khi phát sinh. Đại diện Bộ Công an cho biết lực lượng công an các địa phương đã được chỉ đạo bám sát tình hình, bảo đảm an ninh trật tự, tham gia cứu hộ cứu nạn.

Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 cam kết huy động tối đa lực lượng, phương tiện để khắc phục hậu quả, ưu tiên sửa chữa trường học kịp khai giảng, bệnh xá, gia đình chính sách, hộ nghèo. Các lực lượng bộ đội địa phương, dân quân tự vệ và bộ đội chủ lực sẵn sàng cơ động tham gia.

Triển khai ngay các phương án phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là lần đầu tiên chúng ta vận hành cơ chế mới về phòng thủ dân sự, nên còn nhiều lúng túng, chưa thông suốt. Điều quan trọng là phải thẳng thắn nhìn nhận, chỉ rõ hạn chế, đề xuất giải pháp, từ đó rút kinh nghiệm để hoàn thiện, nâng cao năng lực ứng phó trong thời gian tới.

"Quan trọng nhất là chúng ta đã bảo vệ được nhân dân. Thiệt hại về người chủ yếu do tai nạn chứ không trực tiếp từ bão. Nếu không di dời, bảo vệ dân kịp thời, hậu quả sẽ vô cùng nặng nề" - Phó Thủ tướng nêu rõ.

Phó Thủ tướng lưu ý, các lực lượng quân đội, công an cần xây dựng "phương án tác chiến" cụ thể theo từng địa bàn. Bộ Quốc phòng, trực tiếp là lực lượng Bộ đội Biên phòng, chủ trì bảo đảm thông tin thông suốt. EVN, Viettel và các tập đoàn viễn thông tiếp tục xây dựng, triển khai phương án kiên cố hóa hạ tầng kỹ thuật, điện, viễn thông thích ứng với bão cấp 15-16, "hoàn thành trong vòng 1 năm".

Về nhiệm vụ sau bão, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả, trong đó ưu tiên khôi phục hạ tầng thiết yếu như trường học, cơ sở y tế; hỗ trợ kịp thời hộ nghèo, gia đình chính sách, người bị thiệt hại về nhà ở, Nhà nước sẽ bảo đảm chi phí sửa chữa, xây dựng lại cho đối tượng khó khăn...

Phó Thủ tướng cũng đề nghị sau bão số 5, Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia họp ngay để rút kinh nghiệm toàn diện.

"Cũng như quân đội, sau mỗi trận đánh - dù thắng hay thua - đều phải rút kinh nghiệm. Chúng ta phải phát huy tinh thần chủ động, tại chỗ, chuyên nghiệp, có điều kiện bảo đảm an toàn, kỹ thuật; không thể chỉ dựa vào ý chí. Đây là bài học lớn để chúng ta làm tốt hơn trong những tình huống tiếp theo" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.