Cơn bão số 5 (bão Kajiki) đang mạnh lên và di chuyển rất nhanh về phía vùng biển và đất liền khu vực Trung Bộ...

Công điện của Thủ tướng nêu rõ, đây là cơn bão cường độ rất mạnh, phạm vi ảnh hưởng rất rộng, di chuyển rất nhanh, đặc biệt nguy hiểm, cơ quan dự báo ở trong nước và quốc tế đều dự báo bão sẽ đổ bộ trực tiếp vào đất liền nước ta với cường độ mạnh...

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng các bộ và địa phương từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi không được lơ là, chủ quan, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.

Thủ tướng nhấn mạnh "tinh thần khẩn trương nhất, quyết liệt nhất, chủ động các biện pháp ứng phó ở mức cao nhất" để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho nhân dân, hạn chế thiệt hại về tài sản, nhất là hiện nay cả nước đang tập trung chuẩn bị cho đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, thành ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi, đặc biệt là các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và thành phố Huế (nơi dự báo bão có khả năng đổ bộ trực tiếp) đình hoãn các cuộc họp, công việc chưa thật sự cần thiết. Cần huy động cả hệ thống chính trị của địa phương vào cuộc, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, đôn đốc công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ do bão.

Dự báo đường đi của bão số 5. Nguồn: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam

Căn cứ tình hình cụ thể tại địa phương chủ động quyết định việc cấm biển ngay từ ngày 24/8. Trong đó đặc biệt lưu ý cần cấm biển sớm đề phòng xảy ra giông lốc, sét từ trước khi bão ảnh hưởng trực tiếp nhiều giờ.

Các lực lượng quân đội, công an, thanh niên… hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, gia cố bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, công trình công cộng (nhất là cơ sở giáo dục, y tế), công trình cơ sở hạ tầng...

Triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ nhân dân thu hoạch sản phẩm nông nghiệp, nhất là diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy hải sản sắp đến thời kỳ thu hoạch với phương châm "xanh nhà hơn già đồng" để hạn chế thiệt hại.

Khẩn trương rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng tổ chức triển khai công tác hỗ trợ sơ tán, di dời dân. Kiên quyết không để người dân ở lại trên tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão ảnh hưởng trực tiếp (trường hợp cần thiết phải thực hiện các biện pháp cưỡng chế để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân).

Các địa phương chỉ đạo vận hành chủ động, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi không để xảy ra lũ chồng lũ, góp phần giảm lũ cho hạ du, không để bị động bất ngờ...

Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, chủ động phối hợp, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế. Cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến của bão số 5 và mưa lũ.

Chủ động chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn hệ thống đê điều, hồ đập thủy lợi, bảo vệ và giảm thiệt hại đối với sản xuất nông nghiệp.

Thủ tướng giao Bộ trưởng Xây dựng chỉ đạo cơ quan chức năng phối hợp với địa phương rà soát ngay tất cả các tàu và phương tiện vận tải hoạt động trên biển, ven biển, vùng cửa sông tại khu vực có nguy cơ ảnh hưởng của bão.

Bộ Xây dựng cũng chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các công trình dân dụng, hoạt động xây dựng, bảo đảm an toàn giao thông.

Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam bố trí phương tiện tại các khu vực trọng điểm dự báo bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp để sẵn sàng phối hợp với các cơ quan, đơn vị, lực lượng có liên quan triển khai nhanh nhất công tác ứng phó, tìm kiếm cứu nạn.

Bộ trưởng Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đối với các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động khai thác dầu khí trên biển, khai thác mỏ, hầm lò, bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện, hạn chế thiệt hại do bão số 5 và mưa lũ. Thủ tướng lưu ý bảo đảm nguồn cung hàng hóa thiết yếu, không để thiếu nguồn cung, lợi dụng thiên tai tăng giá bất hợp lý.

Bộ trưởng Quốc phòng chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, trang thiết bị của quân đội. Các quân khu và các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão chủ động rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương.

Bộ trưởng Công an chỉ đạo các đơn vị có liên quan, lực lượng công an tại cơ sở sẵn sàng lực lượng, phương tiện bảo đảm an ninh trật tự, hỗ trợ người dân sơ tán, di dời, ứng phó với bão.

Bộ trưởng VHTT-DL chỉ đạo triển khai công tác bảo đảm an toàn đối với khách du lịch và các hoạt động du lịch, lễ hội.

Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 tại các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An.

Bộ Quốc phòng chủ trì tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với địa phương chỉ đạo triển khai công tác ứng phó bão số 5 và mưa lũ tại các tỉnh: Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai công tác ứng phó với bão số 5 và mưa lũ.