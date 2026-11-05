Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu không quy định bắt buộc người dân, doanh nghiệp chuyển sang sử dụng xe thuần điện, phương tiện giao thông xanh.

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn gửi Bộ Xây dựng truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc về việc hoàn thiện Chiến lược phát triển dịch vụ vận tải và Chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải.

Cụ thể, Phó Thủ tướng thường trực giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại cuộc họp ngày 2/11 về định hướng phát triển logistics quốc gia và hạ tầng logistics.

Bộ cần nghiên cứu, tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ đối với dự thảo quyết định phê duyệt Chiến lược và dự thảo quyết định phê duyệt chương trình hành động chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí nhà kính trong giao thông vận tải, hoàn thiện dự thảo các quyết định nêu trên.

Phó Thủ tướng lưu ý các dự thảo bảo đảm không trùng lặp với nội dung về Chiến lược phát triển ngành logistics; báo cáo Thủ tướng trước ngày 15/11.

Hầm để xe một chung cư bố trí trạm sạc xe máy điện. Ảnh: Thế Bằng

Trong đó, Phó Thủ tướng lưu ý thể hiện rõ các giải pháp đồng bộ nhằm khuyến khích người dân, doanh nghiệp được quyền chủ động chuyển đổi sang sử dụng phương tiện giao thông xanh phù hợp với điều kiện kinh tế, xã hội và điều kiện về hạ tầng giao thông.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng chỉ đạo không quy định bắt buộc (hoặc được hiểu là quy định về lộ trình bắt buộc) chủ phương tiện, người dân, doanh nghiệp phải chuyển sang sử dụng phương tiện thuần điện, phương tiện giao thông xanh, nhất là đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Quốc hội đang bàn về dự Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Theo dự thảo luật, Chính phủ đề xuất thực hiện lập vùng phát thải thấp theo lộ trình phù hợp, bảo đảm tính khả thi, công khai, minh bạch và hạn chế tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống nhân dân; nguyên tắc "ưu tiên kiểm soát đối với phương tiện phát thải cao, phương tiện sử dụng nhiên liệu hóa thạch".

Để thực hiện lập vùng phát thải thấp, Chính phủ sẽ ban hành chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển phương tiện giao thông công cộng, phương tiện giao thông sử dụng năng lượng tái tạo, mức tiêu hao nhiên liệu thấp, phát thải thấp hoặc không phát thải.

Chính phủ cũng sẽ có chính sách chuyển đổi phương tiện giao thông sử dụng nhiên liệu hóa thạch, phương tiện giao thông gây ô nhiễm môi trường; quy định tiêu chí thiết lập, biện pháp quản lý phát thải trong vùng phát thải thấp.

Từ 1/7, Hà Nội thí điểm vùng phát thải thấp tại khu vực Hồ Gươm và chợ đêm phố cổ, với các biện pháp khuyến khích hạn chế xe chạy xăng, điều tiết phương tiện theo khung giờ nhằm cải thiện chất lượng không khí. Trong khi đó, TPHCM cũng đang xây dựng lộ trình chuyển đổi giao thông xanh và thiết lập vùng phát thải thấp. Từ ngày 1/1/2028 đến hết năm 2029, vùng phát thải thấp sẽ được áp dụng tại khu vực lõi trung tâm và Thủ Thiêm...