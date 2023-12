{"article":{"id":"2222828","title":"Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0","description":"Bằng cách tăng cường năng lực, cải cách thể chế, tiếp tục khai thác các cơ hội của toàn nền kinh tế và đảm bảo sự phối hợp liên ngành, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0 và hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi năng lượng.","contentObject":"<p>Đó là nhận định của ông Đào Xuân Lai - Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP tại Việt Nam khi trao đổi với VietNamNet về những nỗ lực của Việt Nam trong thực hiện các cam kết chống biến đổi khí hậu từ COP26 đến COP28.</p>

<p><strong>Nhiều hành động mang tính bước ngoặt</strong></p>

<p>Theo ông Đào Xuân Lai, sau 2 năm cam kết của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại COP26, Việt Nam đã đưa ra các mục tiêu cụ thể và tham vọng hơn trong bản cập nhật đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC 2022), cũng như chiến lược phát triển carbon thấp; dài hạn là chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050, đảm bảo đạt phát thải ròng bằng 0.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-cop28-0-1791.jpg?width=768&s=_J8Y1HBNr3iMdtmNNT5pYA\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-cop28-0-1791.jpg?width=1024&s=jMmXYPCIv9zOWkrIn8m8rw\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-cop28-0-1791.jpg?width=0&s=0jY_lYn_MxGZ7UNurPY_pQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-cop28-0-1791.jpg?width=768&s=_J8Y1HBNr3iMdtmNNT5pYA\" alt=\"thutuong cop28 0.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-cop28-0-1791.jpg?width=260&s=DqXta4ie5afJ0eAfNsgVsg\"></picture>

<figcaption>Hội nghị COP28 có sự tham dự của gần 140 nguyên thủ, người đứng đầu Chính phủ các nước và khoảng 90.000 đại biểu.</figcaption>

</figure>

<p>Chính phủ cũng đưa ra các kế hoạch hành động và quy hoạch của các ngành như kế hoạch quốc gia triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất đến năm 2030 nhằm quản lý chặt chẽ diện tích rừng tự nhiên, không làm mất rừng và suy thoái đất; kế hoạch hành động giảm phát thải khí metan đến năm 2030 nhằm giảm phát thải khí metan từ các lĩnh vực quan trọng như quản lý chất thải rắn, chăn nuôi, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch và trồng trọt.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-quote-has-space-right alignment bg-blue border-blue rounded vnn-template-noneditable\"><span class=\"space-left\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1792.png?width=0&s=UpDhe8nd5OHF9okNyZ3Lyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1792.png?width=768&s=kuephj5wSfFR-qGC7jfg8g\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"space-right\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1792.png?width=0&s=UpDhe8nd5OHF9okNyZ3Lyw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1792.png?width=768&s=kuephj5wSfFR-qGC7jfg8g\" alt=\"\"></picture> </span>

<p>Tôi rất tâm đắc và hiểu được tầm nhìn của Thủ tướng Phạm Minh Chính trong lộ trình thực hiện các cam kết về chống biến đổi khí hậu.</p>

<p>HSBC được truyền cảm hứng bởi kế hoạch quốc gia chuyển đổi xanh của Việt Nam. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình giúp Việt Nam thực hiện con đường này.</p>

<span class=\"quote__author vnn-template-editable\">Tổng Giám đốc Tập đoàn HSBC Noel Paul Quinn</span></article>

<p>Chương trình hành động về chuyển đổi năng lượng xanh, giảm phát thải khí carbon và khí metan của ngành Giao thông và gần đây là quy hoạch phát triển điện 8, quy hoạch phát triển năng lượng tổng thể quốc gia cũng là những hành động nhằm cụ thể hóa cam kết tại COP26 của Việt Nam.</p>

<p>Đặc biệt, vào tháng 12/2022, Việt Nam là nước thứ 3 trên thế giới thông qua Đối tác Chuyển dịch Năng lượng Công bằng (JETP) với các nước G7, EU, Đan Mạch và Na Uy (Nhóm đối tác IPG). </p>

<p>“Đây là điều mang tính bước ngoặt”, Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP tại Việt Nam nhận định.</p>

<p>Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đã thành lập Ban thư ký JETP, có 4 nhóm công tác đặt tại 4 Bộ chủ trì gồm: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương.</p>

<p>Ngày 1/12, tại COP28 ở Dubai (UAE), Việt Nam và Nhóm đối tác IPG đã thống nhất thông qua và công bố chính thức kế hoạch huy động nguồn lực JETP. </p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/daoxuanlai-1-1794.jpg?width=768&s=ekmmC4fM-8o5446XY1wRDw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/daoxuanlai-1-1794.jpg?width=1024&s=dcxWfRugp9P5dVMF9eboyQ\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/daoxuanlai-1-1794.jpg?width=0&s=YqEba_9T0TlBtFmnuLsrAw\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/daoxuanlai-1-1794.jpg?width=768&s=ekmmC4fM-8o5446XY1wRDw\" alt=\"daoxuanlai-1.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/daoxuanlai-1-1794.jpg?width=260&s=ZHdq5LuxV0ci0mG5qHT4zA\"></picture>

<figcaption>Ông Đào Xuân Lai - Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP tại Việt Nam</figcaption>

</figure>

<p>Ông Đào Xuân Lai cho rằng, 15,5 tỷ USD được Nhóm đối tác IPG và nhóm đối tác các thể chế tài chính vì phát thải ròng bằng 0 (Glasgow Financial Alliance for Net Zero - GFANZ) cam kết trong khuôn khổ JETP là bước khởi đầu rất quan trọng.</p>

<p>Tuy nhiên, khoản tài chính này chỉ là một đóng góp “nhỏ” trong tổng nguồn vốn tài chính cần cho quá trình chuyển đổi năng lượng ở Việt Nam. Riêng khoản đầu tư cần thiết cho phát triển ngành điện của Việt Nam đến năm 2030 là 134,5 tỷ USD. </p>

<p>Do đó, dự kiến các điều khoản và điều kiện các khoản tài chính của JETP cần có mức độ hấp dẫn hơn so với các khoản vay trên thị trường để có thể tạo xúc tác cho nhiều khoản đầu tư của khu vực tư nhân.</p>

<p><strong>Việt Nam là thị trường hấp dẫn để đầu tư các ngành kinh tế xanh</strong></p>

<p>Theo ông Đào Xuân Lai, bên cạnh chuyển dịch năng lượng, Việt Nam cũng đã và đang tham gia tích cực vào đàm phán quốc tế, cam kết và triển khai các công ước liên quan như thông qua Khung Đa dạng Sinh học Toàn cầu mới được những nước tham gia Công ước Đa dạng Sinh học (CBD) thông qua tại COP15.</p>

<p>Việt Nam hiện đang tham gia và đóng góp tích cực vào quá trình đàm phán một công ước có tính chất ràng buộc pháp lý về ô nhiễm nhựa; đang thúc đẩy mạnh kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn và kinh tế số.</p>

<p>Các nỗ lực này đóng vai trò quan trọng trong giảm phát thải khí nhà kính, tiết kiệm tài nguyên, giảm ô nhiễm môi trường, phục hồi tự nhiên và đa dạng sinh học.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-phap-1795.jpg?width=768&s=30eyoW5DK5g2shk92qeDQw\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-phap-1795.jpg?width=1024&s=zdv7QEZEaj3jnL4i2kqhzg\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-phap-1795.jpg?width=0&s=TDblX8VfXSjzYEqNrkvWYA\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-phap-1795.jpg?width=768&s=30eyoW5DK5g2shk92qeDQw\" alt=\"thutuong phap.jpg\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thutuong-phap-1795.jpg?width=260&s=fyAuv6uGAPLivR7iaMigcQ\"></picture>

<figcaption>Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại COP28</figcaption>

</figure>

<p>Ngoài ra, Việt Nam cũng đang nỗ lực cải cách thể chế, tạo môi trường đầu tư minh bạch hơn, trách nhiệm hơn, hấp dẫn và an toàn hơn nhằm thu hút cả đầu tư nước ngoài chất lượng cao và đầu tư từ khối tư nhân trong nước. </p>

<p>Các tập đoàn và doanh nghiệp quốc tế, đa quốc gia và ở các nước phát triển vẫn đang coi Việt Nam là thị trường hấp dẫn để đầu tư vào những ngành kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, ít phát thải carbon và công nghệ cao.</p>

<article class=\"ck-cms-wiki-quote-has-space-left alignment rounded vnn-template-noneditable\"><span class=\"space-left\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1796.png?width=0&s=PVyJo7dNdLan0cz10_Hy6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1796.png?width=768&s=nUkUCAjcx93Tq2eV5NdSxg\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"space-right\"> <picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1796.png?width=0&s=PVyJo7dNdLan0cz10_Hy6A\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1796.png?width=768&s=nUkUCAjcx93Tq2eV5NdSxg\" alt=\"\"></picture> </span> <span class=\"quote__content vnn-template-editable\"> Lắng nghe bài phát biểu của Thủ tướng Phạm Minh Chính, tôi rất ấn tượng với việc Việt Nam đã hoàn thành quy hoạch điện 8. Đây là bước tiến kể từ COP26 và COP28, cho thấy Việt Nam có thể đạt được các mục tiêu đề ra. Với quy hoạch điện 8, Việt Nam đã gửi đi một thông điệp rõ ràng về việc muốn trở thành quốc gia dẫn đầu về năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á. Thông điệp của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam chính là tín hiệu mở cửa cho doanh nghiệp. </span> <span class=\"quote__author vnn-template-editable\"> Ông John Rockhold - Chủ tịch Hiệp hội Thương mại Hoa Kỳ tại Việt Nam</span></article>

<p>Trưởng phòng Biến đổi khí hậu và Môi trường của UNDP tại Việt Nam khuyến nghị, để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện cam kết giảm mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam cần đẩy nhanh hơn nữa cải cách thể chế, chính sách nhất là trong ngành năng lượng, chính sách đầu tư và tài chính. </p>

<p>Đồng thời, Việt Nam cần đầu tư mạnh vào nghiên cứu và triển khai, thúc đẩy hợp tác để chuyển giao công nghệ. Cụ thể như chuyển đổi năng lượng công bằng cần có được công nghệ xanh, công nghệ mới tiên tiến liên quan đến các lĩnh vực điện gió ngoài khơi, pin mặt trời, pin, thu giữ carbon, sử dụng và lưu trữ carbon và hydro xanh. </p>

<p>Việt Nam cũng cần đào tạo thêm, đào tạo lại, nâng cao kỹ năng và chất lượng nguồn nhân lực hiện đang làm việc trong các ngành năng lượng hóa thạch (mỏ than, nhà máy điện than) để nguồn nhân lực này có thể đáp ứng được các kỹ năng mới về việc làm trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và chuỗi cung ứng.</p>

<p>“Bằng cách tăng cường năng lực, cải cách thể chế, tiếp tục khai thác các cơ hội của toàn nền kinh tế và đảm bảo sự phối hợp liên ngành, Việt Nam có thể đạt được mục tiêu phát thải ròng bằng 0, hỗ trợ các mục tiêu chuyển đổi năng lượng và phát triển bền vững của đất nước”, ông Đặng Xuân Lai kỳ vọng.</p>

<div class=\"ck-cms-insert-neww-group vnn-template-noneditable articles-edit\" id=\"vnn-editor-1701686115150\" data-temp=\"template20\">

<article class=\"ck-cms-insert-news\" data-id=\"2222636\"><a href=\"/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-2222636.html\"><picture><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-1189.jpg?width=0&s=dANrkCCW8iEpSVUD_1peVg\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-1189.jpg?width=260&s=0LePmHl6G8gLAUaEvHEWiw\" alt=\"Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam 'đã nói là làm' tại COP28\"></picture></a>

<div class=\"insert-wiki-content\">

<h3 class=\"insert-wiki-title\"><a href=\"/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-2222636.html\">Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam 'đã nói là làm' tại COP28</a></h3>

<div class=\"insert-wiki-description\">Những thông điệp được Thủ tướng gửi đến Hội nghị COP28 cũng như những hành động của Việt Nam hiện thực hóa cam kết tại COP26 đã để lại trong cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam năng động, mạnh mẽ, \"đã nói là làm”, \"đã cam kết phải thực hiện\".</div>

</div>

</article>

</div>

<p></p>","displayType":1,"options":0,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-2222828.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1789.jpeg","fullAvatarFbUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/viet-nam-co-the-dat-duoc-muc-tieu-phat-thai-rong-bang-0-1790.jpeg","updatedDate":"2023-12-04T22:46:35","isHiddenDescription":"","publishDateDisplay":"05/12/2023","hasCover":false},"articlesSameCategory":[{"id":"2222934","title":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào","description":"Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhấn mạnh thời gian tới Lào và Việt Nam tiếp tục nỗ lực, tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư, xứng tầm với quan hệ chính trị.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-2222934.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-hoi-kien-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-lao-1718.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T22:03:30","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222852","title":"Thu hút các nguồn lực mới từ chuyến công du đến Trung Đông của Thủ tướng","description":"Việc chủ động tăng cường quan hệ với các quốc gia ở Trung Đông có ý nghĩa thiết thực trong khai mở thị trường mới, thu hút đầu tư và các nguồn lực mới phục vụ phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-hut-cac-nguon-luc-moi-tu-chuyen-cong-du-den-trung-dong-cua-thu-tuong-2222852.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thu-hut-cac-nguon-luc-moitu-chuyen-cong-du-den-trung-dong-cua-thu-tuong-1592.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T20:30:21","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222636","title":"Thông điệp mạnh mẽ về một Việt Nam 'đã nói là làm' tại COP28","description":"Những thông điệp được Thủ tướng gửi đến Hội nghị COP28 cũng như những hành động của Việt Nam hiện thực hóa cam kết tại COP26 đã để lại trong cộng đồng quốc tế hình ảnh một Việt Nam năng động, mạnh mẽ, \"đã nói là làm”, \"đã cam kết phải thực hiện\".","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-2222636.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/thong-diep-manh-me-ve-mot-viet-nam-da-noi-la-lam-tai-cop28-1189.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T15:23:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222676","title":"Đại tướng Phan Văn Giang chủ trì lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia","description":"Nhận lời mời của Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Malaysia Dato’ Seri Utama Haji Mohamad Bin Haji Hasan đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam từ 3-5/12.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-2222676.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/dai-tuong-phan-van-giang-chu-tri-le-don-bo-truong-quoc-phong-malaysia-1083.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:48:00","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2222633","title":"Chủ tịch QH đến Vientiane dự Hội nghị cấp cao Quốc hội Campuchia-Lào-Việt Nam","description":"Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã đến Thủ đô Vientiane, bắt đầu các hoạt động tham dự Hội nghị cấp cao Quốc hội 3 nước Campuchia - Lào - Việt Nam (CLV), thăm và làm việc tại Lào.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/chu-tich-quoc-hoi-vuong-dinh-hue-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-qh-3-nuoc-2222633.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/4/chu-tich-qh-den-vientiane-du-hoi-nghi-cap-cao-quoc-hoi-campuchia-lao-viet-nam-981.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-04T13:16:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222303","title":"Bình Thuận sắp triển khai dự án điện gió ngoài khơi hơn 10 tỷ USD","description":"Tập đoàn năng lượng xanh lớn nhất thế giới đang hoàn tất thủ tục để triển khai dự án điện gió ngoài khơi La Gàn, Bình Thuận với tổng vốn đầu tư dự kiến 10,5 tỷ USD, hoàn thành trước 2030.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/binh-thuan-sap-trien-khai-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-10-ty-usd-2222303.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/binh-thuan-sap-trien-khai-du-an-dien-gio-ngoai-khoi-hon-10-ty-usd-884.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T19:47:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222338","title":"Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ","description":"VietNamNet trân trọng giới thiệu toàn văn Tuyên bố chung Việt Nam - Thổ Nhĩ Kỳ kết thúc chuyến thăm chính thức Thổ Nhĩ Kỳ của Thủ tướng Phạm Minh Chính từ ngày 29-30/11 thành công tốt đẹp.","displayType":1,"category":{"name":"Toàn văn","detailUrl":"/tu-lieu/toan-van","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/tu-lieu/toan-van","subIds":["00006F","00006G","00006J"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tuyen-bo-chung-viet-nam-tho-nhi-ky-2222338.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/tuyen-bo-chung-viet-nam-tho-nhi-ky-647.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T15:40:44","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222326","title":"UAE muốn lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam","description":"Thủ tướng cho biết, trong các cuộc gặp, Tổng thống UAE khẳng định không hạn chế hàng hóa Việt Nam vào UAE và mong muốn triển khai thành lập Trung tâm nghiên cứu của Microsoft tại Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/uae-muon-lap-trung-tam-nghien-cuu-cua-microsoft-tai-viet-nam-2222326.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/uae-muon-lap-trung-tam-nghien-cuu-cua-microsoft-tai-viet-nam-642.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T15:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222242","title":"WEF xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại TP.HCM","description":"Gặp Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch điều hành WEF cho biết, WEF đang phối hợp với TP.HCM xây dựng Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, là một phần trong mạng lưới toàn cầu của WEF.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/wef-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tai-tp-hcm-2222242.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/wef-xay-dung-trung-tam-cach-mang-cong-nghiep-lan-thu-tu-tai-tphcm-354.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T10:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222239","title":"Thủ tướng đề nghị UAE hỗ trợ xây dựng trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị UAE tăng cường đầu tư, hỗ trợ Việt Nam xây dựng và vận hành Trung tâm tài chính quốc tế ở TP.HCM, Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC), phát triển các thành phố thông minh...","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-uae-ho-tro-xay-dung-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-o-tp-hcm-2222239.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thu-tuong-de-nghi-uae-ho-tro-xay-dung-trung-tam-tai-chinh-quoc-te-o-tphcm-305.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:43:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222199","title":"Thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu để không làm tăng gánh nặng nợ","description":"Thủ tướng cho rằng việc thúc đẩy tài chính ưu đãi cho khí hậu theo hướng dễ tiếp cận hơn, không làm gia tăng gánh nặng nợ và không đánh đổi nguồn lực thực hiện các mục tiêu phát triển khác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thuc-day-tai-chinh-uu-dai-cho-khi-hau-de-khong-lam-tang-ganh-nang-no-2222199.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thuc-day-tai-chinh-uu-dai-cho-khi-hau-de-khong-lam-tang-ganh-nang-no-194.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T07:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222112","title":"Pháp, EU, Mỹ sẽ hỗ trợ và đồng hành cùng Việt Nam chuyển đổi điện than","description":"Hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Việt Nam, lãnh đạo Pháp, Mỹ, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu và lãnh đạo nhiều tổ chức quốc tế khẳng định sẽ hỗ trợ, đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, trong đó có chuyển đổi điện than.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/phap-eu-my-se-ho-tro-va-dong-hanh-cung-viet-nam-chuyen-doi-dien-than-2222112.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/phap-eu-my-se-ho-tro-va-dong-hanh-cung-viet-nam-chuyen-doi-dien-than-842.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T20:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221992","title":"Thủ tướng gửi thông điệp khai thông bế tắc đàm phán biến đổi khí hậu","description":"Nhận định khoảng cách giữa cam kết và hành động vẫn còn xa, Thủ tướng gửi thông điệp đến COP28 “việc đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện là chìa khoá” để khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-gui-thong-diep-khai-thong-be-tac-dam-phan-bien-doi-khi-hau-2221992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-gui-thong-diep-khai-thong-be-tac-dam-phan-bien-doi-khi-hau-754.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T19:05:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222042","title":"Đối tác chiến lược toàn diện hứa hẹn tương lai cho quan hệ Việt-Mỹ","description":"10 nội dung được nêu trong Tuyên bố chung về nâng cấp quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt-Mỹ hứa hẹn tương lai to lớn cho quan hệ hai nước.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/doi-tac-chien-luoc-toan-dien-hua-hen-tuong-lai-cho-quan-he-viet-my-2222042.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/doi-tac-chien-luoc-toan-dien-hua-hen-tuong-lai-cho-quan-he-viet-my-719.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T18:35:35","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222052","title":"Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Equinor đầu tư điện gió ngoài khơi ở Việt Nam","description":"Thủ tướng hoan nghênh Tập đoàn Equinor đẩy mạnh hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam để đóng góp vào sự phát triển của ngành công nghiệp điện gió ngoài khơi ở Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-hoan-nghenh-tap-doan-equinor-dau-tu-dien-gio-ngoai-khoi-o-viet-nam-2222052.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-hoan-nghenh-tap-doan-equinor-dau-tu-dien-gio-ngoai-khoi-o-viet-nam-663.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T17:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222034","title":"Thủ tướng: Các doanh nghiệp UAE hãy xem Việt Nam là địa chỉ tin cậy","description":"Thủ tướng mong muốn các doanh nghiệp đến đầu tư, mở rộng đầu tư; đặc biệt là với UAE có nhiều quỹ đầu tư hãy xem Việt Nam là địa chỉ tin cậy để gửi gắm.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-cac-doanh-nghiep-uae-hay-xem-viet-nam-la-dia-chi-tin-cay-2222034.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-cac-doanh-nghiep-uae-hay-xem-viet-nam-la-dia-chi-tin-cay-607.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T16:37:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221931","title":"Thủ tướng: Xây dựng kế hoạch hợp tác, đưa lao động Việt Nam sang UAE","description":"Thủ tướng đề nghị Bộ Nguồn nhân lực UAE phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam để nghiên cứu, đánh giá nhu cầu lao động của UAE, xây dựng kế hoạch hợp tác.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-xay-dung-ke-hoach-hop-tac-dua-lao-dong-viet-nam-sang-uae-2221931.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-xay-dung-ke-hoach-hop-tac-dua-lao-dong-viet-nam-sang-uae-251.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T10:04:58","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221922","title":"Thủ tướng chia sẻ với kiều bào UAE về lý do đặc biệt đặt tên Luật Căn cước","description":"Thủ tướng cho biết Quốc hội vừa thông qua Luật Căn cước mà không gọi là Luật Căn cước công dân bởi trong đó có cả các quy định liên quan đến bà con không có quốc tịch Việt Nam.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-chia-se-voi-kieu-bao-uae-ve-ly-do-dac-biet-dat-ten-luat-can-cuoc-2221922.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/2/thu-tuong-chia-se-voi-kieu-bao-uae-ve-ly-do-dac-biet-dat-ten-luat-can-cuoc-228.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221835","title":"Thủ tướng đề nghị các đối tác thực hiện cam kết hỗ trợ Việt Nam 15,5 tỷ USD","description":"Thủ tướng đề nghị các bên liên quan nhanh chóng đạt được thoả thuận để chuyển số tiền cam kết hỗ trợ Việt Nam trị giá 15,5 tỷ USD thành những dự án mang tính đột phá, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi năng lượng công bằng.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-cac-doi-tac-thuc-hien-cam-ket-ho-tro-viet-nam-15-5-ty-usd-2221835.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-de-nghi-cac-doi-tac-thuc-hien-cam-ket-ho-tro-viet-nam-155-ty-usd-1623.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T23:54:07","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221772","title":"Gặp Thủ tướng, Thái tử Dubai bày tỏ ấn tượng về chất lượng của cà phê Việt Nam","description":"Thái tử Tiểu vương Dubai Hamdan bin Mohammed Al Maktoum bày tỏ ấn tượng về chất lượng nổi tiếng của sản phẩm cà phê Việt Nam; sẵn sàng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm xây dựng Trung tâm Tài chính Dubai.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gap-thu-tuong-thai-tu-dubai-bay-to-an-tuong-ve-chat-luong-cua-ca-phe-viet-nam-2221772.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/gap-thu-tuong-thai-tu-dubai-bay-to-an-tuong-ve-chat-luong-cua-ca-phe-viet-nam-1370.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T20:55:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/video-icon-avt.svg","avatarIconPosition":2,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"00000Q"},{"id":"2221766","title":"Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho Việt Nam vay ưu đãi","description":"Thủ tướng đề nghị Ngân hàng Standard Chartered cho vay với lãi suất ưu đãi để Việt Nam thực hiện các mục tiêu cam kết giảm phát thải ròng bằng 0 vào 2050.","displayType":1,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thu-tuong-de-nghi-ngan-hang-standard-chartered-cho-viet-nam-vay-uu-dai-2221766.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/thu-tuong-de-nghi-ngan-hang-standard-chartered-cho-viet-nam-vay-uu-dai-1328.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:22:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221788","title":"Tổng Bí thư và Chủ tịch nước tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị","description":"Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đang có chuyến thăm Việt Nam.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-2221788.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/tong-bi-thu-va-chu-tich-nuoc-tiep-bo-truong-ngoai-giao-trung-quoc-vuong-nghi-1296.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:17:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221779","title":"Việt Nam và Trung Quốc trao đổi thẳng thắn vấn đề trên biển","description":"Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang nhấn mạnh, hai bên cần kiểm soát và xử lý thỏa đáng bất đồng, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhau phù hợp với luật pháp quốc tế.","displayType":19,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-va-trung-quoc-trao-doi-thang-than-van-de-tren-bien-2221779.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-va-trung-quoc-trao-doi-thang-than-van-de-tren-bien-1288.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:16:08","option":0,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2221694","title":"Hình ảnh Thủ tướng cùng lãnh đạo nhiều nước dự Hội nghị COP28","description":"Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu các hoạt động trong Hội nghị COP28 tại Dubai, UAE. Trước khi dự Lễ khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo nhiều nước chụp ảnh lưu niệm.","displayType":19,"category":{"name":"Đối ngoại","detailUrl":"/chinh-tri/doi-ngoai","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri/doi-ngoai","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-2221694.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/hinh-anh-thu-tuong-cung-lanh-dao-nhieu-nuoc-du-hoi-nghi-cop28-1166.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:14:59","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221682","title":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia","description":"Việt Nam luôn là người bạn tốt, đáng tin cậy của Campuchia. Trong những giai đoạn khó khăn nhất, mặc dù tình hình thế giới có nhiều chuyển biến, hai Đảng, hai nước vẫn luôn kề vai, sát cánh bên nhau.","displayType":1,"category":{"name":"Chính trị","detailUrl":"/chinh-tri","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/chinh-tri","relatedIds":["00087O","00087P","00087A","00087S"],"subIds":["000001","00087O","00087P","00087A","00087S"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-2221682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/viet-nam-luon-la-nguoi-ban-tot-dang-tin-cay-cua-campuchia-995.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T16:33:28","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

Aa Zalo Email Sao chép liên kết Aa Aa