Chiều 3/6, tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 5, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành đã trả lời, làm rõ nhiều câu hỏi về tình hình kinh tế - xã hội được báo chí quan tâm.

Trong đó, báo chí đề nghị Bộ Công Thương cho biết một số nội dung như: Việc kiểm soát chất lượng xăng E10 thế nào? Bộ có khuyến cáo gì để người dân sử dụng xăng E10 hiệu quả?

Về các vấn đề này, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết hiện nay, các loại xăng sinh học phổ biến trên thị trường là xăng E5 và E10. Bộ Công Thương đang phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp, hiệp hội và các tổ chức liên quan chuẩn bị nhiều nội dung nhằm bảo đảm triển khai chương trình hiệu quả, đúng chủ trương.

Liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng xăng nhiên liệu sinh học, ông Tân cho hay có 2 vấn đề cần đặc biệt lưu ý.

Cụ thể, về chất lượng sản phẩm, ông Tân nêu rõ các loại xăng sinh học phải tuân thủ đầy đủ tiêu chuẩn, quy chuẩn đã được Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, đây là yêu cầu bắt buộc. Bên cạnh đó là cần ngăn chặn việc pha trộn không đúng quy trình, quy chuẩn kỹ thuật.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân trả lời tại họp báo

Về kiểm tra, kiểm soát, Thứ trưởng Bộ Công Thương cho biết việc này được thực hiện ở tất cả các khâu, từ sản xuất, phối trộn, vận chuyển, phân phối, lưu thông cho đến hệ thống bán lẻ. Tất cả các khâu trước khi sản phẩm đến tay người tiêu dùng đều phải được kiểm tra, giám sát chặt chẽ. Người tiêu dùng khi sử dụng cũng cần phản ánh, đánh giá để góp phần hỗ trợ công tác kiểm tra, kiểm soát.

Với các doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, phối trộn, vận chuyển, kinh doanh và bán lẻ xăng sinh học, trách nhiệm kiểm tra, kiểm soát chất lượng đã được quy định rõ trong pháp luật về kinh doanh xăng dầu cũng như pháp luật liên quan đến tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm.

Sẽ kiểm tra đột xuất doanh nghiệp cung ứng xăng E10

Về phía cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân khẳng định trách nhiệm kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên thông qua các lực lượng chức năng.

Công tác kiểm tra được triển khai dưới nhiều hình thức, bao gồm kiểm tra định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất. Bộ Công Thương đang tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra. Danh sách các đối tượng kiểm tra chưa được công bố nhằm bảo đảm tính bất ngờ và hiệu quả của hoạt động kiểm tra.

Ông Tân cho hay việc kiểm tra, kiểm soát này không phải mới được thực hiện. Từ năm 2018, khi xăng sinh học E5 được đưa ra thị trường, công tác kiểm tra đã được tiến hành thường xuyên, liên tục và sẽ tiếp tục được duy trì nhằm bảo đảm chất lượng xăng sinh học đạt chuẩn.

Với các hành vi vi phạm, pháp luật hiện hành đã quy định rõ về thẩm quyền, phạm vi, mức độ và hình thức xử lý, bao gồm xử phạt hành chính, đình chỉ hoạt động và các biện pháp khác tùy theo mức độ vi phạm cụ thể.

Bộ Công Thương quán triệt quan điểm rằng việc chuyển đổi sang sử dụng xăng sinh học phải hướng tới lợi ích cao nhất cho người dân và người tiêu dùng. Quyền lợi của người tiêu dùng luôn được đặt ở vị trí trung tâm trong quá trình xây dựng và triển khai chính sách.

Bộ Công Thương cho biết đã bảo đảm nguồn cung đầy đủ các loại xăng E5, E10. Ảnh: Thạch Thảo

Để bảo vệ người tiêu dùng, theo ông Tân, một trong những giải pháp quan trọng là tiếp nhận phản ánh, khiếu nại liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh xăng sinh học.

Trước hết, các bộ, ngành, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, doanh nghiệp sản xuất xe, động cơ và thiết bị sử dụng xăng sinh học cần tăng cường cung cấp thông tin, trả lời phản ánh, kiến nghị và tư vấn kỹ thuật cho người tiêu dùng, bởi không phải ai cũng nắm rõ các vấn đề kỹ thuật liên quan.

Bộ Công Thương đang xây dựng các bộ cẩm nang và bộ câu hỏi - đáp để giải thích, hướng dẫn và giải đáp các thắc mắc của người dân.

Bên cạnh đó, các kênh tiếp nhận thông tin sẽ được đa dạng hóa, trong đó có việc thiết lập tổng đài tự động nhằm tiếp nhận, giải đáp thắc mắc và cập nhật thông tin khách quan cho người dân.

Đồng thời, Bộ Công Thương yêu cầu các hãng xe và doanh nghiệp sản xuất động cơ rà soát, đánh giá lại mức độ tương thích của phương tiện với xăng sinh học. Một số hãng xe đã công bố kết quả đánh giá này. Các doanh nghiệp cần tiếp tục hướng dẫn người sử dụng, chuẩn bị cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa và dự phòng các tình huống kỹ thuật có thể phát sinh. Tuy nhiên, đến nay chưa ghi nhận sự cố kỹ thuật đáng kể liên quan đến việc sử dụng xăng sinh học.

Việc phối hợp với các chuyên gia độc lập để tư vấn, hướng dẫn và xử lý các vấn đề chuyên môn cũng được xác định là nhiệm vụ quan trọng. Bộ Công Thương đã và sẽ tiếp tục mời các nhà khoa học tham gia nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin cho người dân được khách quan, chính xác.

Theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các cơ quan quản lý phải có kênh tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của người dân. Bộ Công Thương và Bộ Tài nguyên và Môi trường (trước đây) đã duy trì các kênh tiếp nhận này từ lâu. Với các nội dung mới liên quan đến xăng sinh học E5, E10, các quy trình tiếp nhận, xử lý phản ánh đang tiếp tục được hoàn thiện theo đúng quy định pháp luật.

Một nội dung quan trọng khác là bảo đảm đủ nguồn cung xăng nhiên liệu sinh học cho thị trường. Đây là trách nhiệm chung của Bộ Công Thương, các bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp liên quan. Bộ Công Thương khẳng định sẽ bảo đảm nguồn cung đầy đủ các loại xăng E5, E10 phục vụ nhu cầu tiêu dùng.

Bộ Công Thương cùng các bộ, ngành sẽ tiếp tục tăng cường kiểm soát chất lượng và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng ở mức cao nhất trong toàn bộ quá trình sản xuất, phối trộn, phân phối và tiêu thụ xăng sinh học.

Phó Thủ tướng: Minh bạch thông tin chất lượng, sự tương thích xăng E10 Chiều 2/6, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã làm việc với Bộ Công Thương và các bộ, ngành liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10.